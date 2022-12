Wall Street timidement dans le vert avant la Fed

La première tendance indicative est légèrement positive avant bourse à Wall Street ce mercredi...

(Boursier.com) — La première tendance indicative est légèrement positive avant bourse à Wall Street ce mercredi, en attendant le verdict monétaire de la Fed et la conférence de presse de son patron Jerome Powell. Le S&P 500 prend 0,1% et le Dow Jones 0,1% également, tandis que le Nasdaq grappille quelques points en pré-séance. Hier soir, la cote US avait terminé en hausse, limitant toutefois ses gains suite au puissant rallye initial consécutif aux chiffres moins dramatiques que prévu de l'inflation américaine pour le mois de novembre.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne actuellement 1% à 76,2$. L'once d'or rend 0,3% à 1.820$. L'indice dollar cède 0,3% face à un panier de devises.

Pour sa dernière réunion monétaire de l'année, la Fed va probablement annoncer ce soir une hausse des taux de 50 points de base, un peu plus modérée que les gestes antérieurs, puisque la banque centrale américaine venait par quatre fois de relever ses taux de 75 pb afin de lutter contre une inflation pesante.

Parmi les statistiques de la matinée à travers le monde, la production industrielle japonaise d'octobre a baissé plus que prévu (-3,2%). L'inflation suédoise a été plus importante qu'attendu, mais celle du Royaume-Uni pour novembre est ressortie moins conséquente que le consensus (+0,4% en données harmonisées européennes en comparaison du mois antérieur et +10,7% sur un an). En Espagne, les prix à la consommation affichent une hausse de 6,8% sur un an en données harmonisées européennes, soit une augmentation plus importante que prévu. Enfin, la production industrielle européenne du mois d'octobre a déçu, en retrait de 2% en comparaison du mois antérieur contre -1,1% de consensus FactSet.