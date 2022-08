Wall Street timidement dans le vert, après la purge

Wall Street reprend un peu de hauteur, après sa correction de la veille...

(Boursier.com) — Wall Street reprend un peu de hauteur, après sa correction de la veille. Le S&P 500 remonte de 0,2%, comme le Dow Jones et le Nasdaq. Hier soir, le Dow avait perdu plus de 1,9% et le Nasdaq 2,55%, au terme d'une journée éprouvante et sur fond de craintes d'une politique dure de la Fed face à la haute inflation persistante. Le baril de brut WTI remonte ce mardi de 1,6% à 91,7$ sur le Nymex. L'once d'or grappille 0,2% à 1.752$. L'indice dollar consolide de 0,1% face à un panier de devises, en attendant le symposium de Jackson Hole, grand-messe des banques centrales qui se tient annuellement dans le Wyoming, au beau milieu d'un paysage montagneux dominé par le Grand Teton. Les banquiers centraux, pris en étau entre inflation et ralentissement économique, devront donc manier les précautions les plus subtiles jeudi et vendredi. Jerome Powell, patron de la Fed, est attendu vendredi. Notons que Christine Lagarde, présidente de la BCE, sera absente.

Sur le front économique ce mardi à Wall Street, l'indice flash PMI composite américain du mois d'août sera révélé à 15h45 (consensus FactSet 49, avec un indice manufacturier attendu à 51,9 et un indicateur des services estimé à 49,8). Les ventes de logements neufs du mois de juillet seront annoncées à 16 heures (consensus 575.000). L'indice manufacturier de la Fed de Richmond sera publié à la même heure (consensus -2). Enfin, Neel Kashkari de la Fed s'exprimera dans la journée.

Le marché reste en mode 'aversion au risque' avant le discours de Powell à Jackson Hole vendredi. Certains spécialistes ont noté ces derniers jours la déconnexion entre l'ampleur du récent rebond boursier, l'assouplissement des conditions financières, et la réaction coordonnée et agressive des responsables de la Fed contre le récit du "pivot", qui voudrait que la banque centrale mettre rapidement un terme aux hausses de taux et procède même dès le début de l'année 2023 à des assouplissements. La pression inflationniste européenne due à la flambée des prix de l'énergie continue par ailleurs d'augmenter le risque d'une BCE plus agressive. Dans le même temps, les mesures de soutien politique de la Chine ne sont pas parvenues à rassurer. Certains des stratèges les plus prudents signalent enfin des valorisations tendues et le risque d'une détérioration plus significative des révisions des bénéfices, ainsi que les vents contraires d'un rythme plus agressif de "QT" (resserrement monétaire quantitatif, l'inverse du QE).

Selon les stratèges de JP Morgan Chase, cités par Bloomberg, la Fed devrait procéder à la dernière de ses grandes hausses de taux en septembre, permettant aux actions de continuer à se redresser au second semestre. "Nous nous attendons à une autre hausse démesurée de la Fed en septembre, mais après cela nous nous attendrions à ce que la Fed ne surprenne pas à nouveau les marchés du côté belliciste", ont écrit lundi les stratèges dirigés par Mislav Matejka dans une note. Ils s'attendent à ce que le compromis entre croissance et politique monétaire s'améliore à partir de maintenant et "aide le marché global à continuer de se redresser". Ces stratèges de JPM font partie des voix les plus optimistes sur les actions américaines et s'attendent à ce que les actions de croissance sensibles aux taux maintiennent leur surperformance par rapport au panier de valeur, même si les investisseurs craignent que la Fed ne reste sur une trajectoire dure.

Les signaux mitigés fournis par les responsables de la Fed la semaine dernière sur les perspectives des taux ont conduit le S&P 500 à mettre un terme à une séquence de quatre semaines haussières consécutives. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité actuelle d'une nouvelle hausse de taux de 75 points de base le 21 septembre, lors de la prochaine réunion monétaire de la Fed, est de 56,5%, ce qui ramènerait la fourchette du taux des fed funds entre 3 et 3,25%, contre 2,25 à 2,5% actuellement. La probabilité d'un geste plus modéré de 50 points de base se situe à 43,5%. La probabilité la plus forte à l'issue de la dernière réunion monétaire de l'année, le 14 décembre, est de 46,7% pour une fourchette allant de 3,5 à 3,75%, contre 32,3% pour des taux à 3,75-4% et 19,2% pour l'hypothèse 3,25-3,5%.