Wall Street : timide progression attendue

Le S&P 500 prend 0,2% avant bourse ce mardi, le Dow Jones 0,2% également et le Nasdaq 0,4%...

(Boursier.com) — Le S&P 500 prend 0,2% avant bourse ce mardi, le Dow Jones 0,2% également et le Nasdaq 0,4%. La tendance demeure donc marginalement positive, après un bon comportement hier soir (+1,31% sur le Dow et +0,85% sur le Nasdaq) malgré des inquiétudes persistantes sur l'impact du durcissement monétaire accéléré de la Fed et une pression persistante sur le dossier Apple, première capitalisation mondiale fragilisée par un potentiel ralentissement de la demande...

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la Fed devrait relever encore ses taux de 50 points de base (probabilité 52%) ou 75 points de base (probabilité de 48%) à l'issue de sa prochaine réunion monétaire mi-décembre. La fourchette de taux des fed funds est actuellement logée entre 3,75 et 4%, après quatre hausses de taux surdimensionnées consécutives de 75 pb.

En l'absence d'autre piste majeure, les opérateurs se concentrent surtout sur les élections américaines de mi-mandat. Les sondages suggèrent que les républicains seraient les favoris pour prendre le contrôle du Sénat et de la Chambre. Les spéculations se poursuivent par ailleurs sur le fait que la Chine pourrait reconsidérer sa politique zéro-Covid. Les responsables de la santé ont maintenu pourtant que la Chine s'en tiendrait à sa stratégie, bien que les marchés semblent envisager davantage l'éventualité d'une réouverture. L'épidémie actuelle de Covid en Chine est la pire depuis avril, plusieurs villes resserrant les restrictions et la province du Guangdong étant désormais l'épicentre de l'épidémie.

Une certaine attention pourrait également être portée aux actions bancaires en Europe, après que le président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne, Andrea Enria, a déclaré qu'il examinait attentivement les plans de rémunération des actionnaires dans un contexte d'affaiblissement des perspectives économiques. La COP27 pourrait aussi générer plus de gros titres. La presse britannique a déclaré que le Premier ministre Rishi Sunak s'apprêtait à annoncer un accord sur le gaz naturel avec les États-Unis après le sommet. Les ministres des Finances de la zone euro ont déclaré lundi que des mesures visant à soutenir les économies contre la flambée des prix de l'énergie pourraient accompagner les plans budgétaires 2023.

Sur le front des données macroéconomiques, le déficit commercial français se creuse (17,5 MdsE en septembre contre 14,4 MdsE de consensus FactSet), tandis que les ventes au détail de la zone euro battent le consensus (+0,4% en comparaison du mois antérieur ou -0,6% en glissement annuel). Les dépenses des ménages japonais sont restées en deçà des attentes tandis que les salaires ont accéléré. La hausse des taux et l'inflation ont conduit la confiance des consommateurs australiens au plus bas depuis avril 2020, tandis que les attentes d'inflation des ménages ont bondi. La confiance des entreprises australiennes a également chuté dans un contexte de détérioration des perspectives économiques, même si les conditions sont restées positives.

Il n'y aura pas de statistique marquante ce mardi à Wall Street. En revanche, les opérateurs pourront suivre une nouvelle série de résultats trimestriels. Constellation Brands, DuPont de Nemours, GlobalFoundries, Coty ou The Carlyle Group, annoncent ainsi avant bourse ce jour. Walt Disney, Occidental Petroleum, Lucid Group, Akamai, News Corp, Plug Power ou NortonLifeLock, publient ce soir, après la clôture.