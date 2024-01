Wall Street : tentative en hausse

Wall Street tente de se redresser avant bourse ce jeudi, après avoir consolidé sur de "trop bonnes" statistiques de la consommation ou de la...

(Boursier.com) — Wall Street tente de se redresser avant bourse ce jeudi, après avoir consolidé sur de "trop bonnes" statistiques de la consommation ou de la production, laissant moins de marge de manoeuvre à la Fed pour assouplir sa politique. Le S&P 500 reprend 0,2% en pré-séance, le Dow Jones 0,1% et le Nasdaq 0,4%. Les marchés demeurent toutefois assez prudents, alors que les opérateurs sont peut-être allés un peu trop vite en anticipant de rapides baisses des taux.

L'édition de janvier du Livre Beige économique de la Fed, publiée hier soir, a montré que huit districts n'avaient rapporté que peu ou pas de changement dans leur activité économique. Trois districts ont signalé une croissance modeste et un, une baisse modérée. Les contacts de presque tous les districts ont signalé une diminution de l'activité manufacturière, tandis que les dépenses de consommation ont répondu aux attentes dans la plupart des districts pendant les vacances. Les districts ont noté que les taux élevés entravaient les ventes d'automobiles et les transactions immobilières, même si la perspective d'une baisse des taux suscite un certain optimisme. Parmi les autres éléments problématiques figurent le marché des bureaux, les élections de 2024 et l'affaiblissement général de la demande. Concernant le marché du travail, presque tous les districts ont cité un ou plusieurs signes de ralentissement... Concernant l'inflation/les prix, six districts ont noté des augmentations de prix légères ou modestes, la sensibilité aux prix des consommateurs étant également citée comme une contrainte pour les détaillants, forcés de réduire leurs marges et de résister aux efforts des fournisseurs pour augmenter les prix. Trois districts ont indiqué que les entreprises s'attendaient à une nouvelle atténuation des hausses de prix au cours de l'année prochaine.

John Williams, Michael Barr et Michelle Bowman de la Fed, s'exprimaient par ailleurs hier. Barr n'a pas commenté la politique monétaire. Bowman a jugé que les propositions visant à renforcer les exigences de capitaux des banques avaient besoin de changements significatifs. Elle se dit toutefois confiante quant à l'atteinte d'un compromis sur le sujet. Williams n'a pas commenté la politique monétaire. Rappelons que la période de "blackout", précédant toute réunion monétaire, et durant laquelle les responsables de la Fed doivent fort heureusement se taire, débute demain soir.

Concernant les anticipations sur les taux, l'outil FedWatch du CME Group montre désormais une probabilité de 97% que la Fed opte pour un statu quo le 31 janvier lors de sa prochaine réunion. La probabilité d'une baisse de taux d'un quart de point le 20 mars, à l'issue de la réunion suivante, se situe à 60% environ. Elle a quelque peu reculé suite aux dernières statistiques. L'outil montre une probabilité de 39% que les taux terminent l'année entre 3,75 et 4%, et une 'proba' de 27% qu'ils finissent entre 4 et 4,25%.

Ce jeudi, les investisseurs suivront les mises en chantier et permis de construire aux Etats-Unis pour le mois de décembre (14h30, consensus 1,43 million pour les mises en chantier, 1,48 million pour les permis), les inscriptions hebdomadaires US au chômage pour la semaine close le 13 janvier (14h30, consensus FactSet 205.000), l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour le mois de janvier 2024 (14h30, consensus -7,5), le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains pour la semaine close le 12 janvier, ainsi que deux interventions de Raphael Bostic de la Fed.

Vendredi, enfin, les reventes de logements existants, l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan, ainsi que des discours de Michael Barr et Mary Daly de la Fed, seront à suivre.

Cette semaine, les annonces de résultats s'accélèrent. Après Morgan Stanley et Goldman Sachs mardi, puis Charles Schwab et Alcoa hier, Truist Financial, Fastenal, M&T Bank, J.B. Hunt, Northern Trust, KeyCorp, Birkenstock, First Horizon et PPG publient ce jeudi. Schlumberger, The Travelers Companies, Fifth Third Bancorp, State Street, Comerica, Huntington Bancshares et Regions Financial, annonceront notamment vendredi.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI remonte de 0,3% à 72,7$. L'once d'or avance de 0,4% à 2.014$. L'indice dollar perd 0,2% face à un panier de devises de référence.