Wall Street : tentative en hausse ?

Wall Street reprend un peu de hauteur ce jeudi...

(Boursier.com) — Wall Street reprend un peu de hauteur ce jeudi, selon les premières indications de pré-séance. Le S&P 500 avance de 0,2%, le Dow Jones de 0,2% également et le Nasdaq... de 0,2%. Les indices tentent donc solidairement une légère progression, après deux séances assez douloureuses pour commencer l'année boursière 2024. Les marchés américains avaient en effet précédemment corrigé avec les 'Magnificent Seven', en particulier Apple mardi et Tesla hier...

Les Minutes du FOMC de la Fed hier soir ont quelque peu rassuré, signalant la probable fin de la hausse des taux sans pour autant préciser le timing d'éventuels assouplissements. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un nouveau statu quo monétaire de la Fed le 31 janvier, à l'issue de la prochaine réunion, atteint plus de 91%. Le premier assouplissement pourrait intervenir le 20 mars, la probabilité étant de 67% que les taux reviennent dans une fourchette de 5 à 5,25% à cette date...

Sur le front économique outre-Atlantique ce jeudi, l'étude Challenger, Gray & Christmas relative aux annonces de licenciements pour le mois de décembre sera dévoilée à 13h30, alors que le rapport d'ADP sur l'emploi privé sera connu à 14h15 (consensus FactSet de 125.000 créations de postes). Les inscriptions hebdomadaires américaines au chômage pour la semaine close le 30 décembre seront révélées à 14h30 (consensus 216.000). L'indice PMI composite final américain de décembre sera annoncé à 15h45 (consensus 51, avec un indice des services de 51,3). Le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Energie concernant les stocks pétroliers domestiques pour la semaine close le 29 décembre sera annoncé à 17 heures.

Les opérateurs suivront vendredi les commandes industrielles américaines (consensus +1,8%), l'ISM des services (consensus 52,6), et surtout le rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi pour le mois de décembre (consensus 3,8% de chômage, 160.000 créations de postes non-agricoles - dont 130.000 dans le privé -, +0,3% pour le salaire horaire moyen en comparaison du mois antérieur).

Ailleurs dans le monde ce matin, l'indice Markit / JMMA PMI manufacturier japonais final de décembre s'est affiché à 47,9. L'indice Markit / Caixin chinois des services de décembre a dépassé les attentes à 52,9... L'indice français des prix à la consommation de décembre a rassuré, affichant une hausse moins importante que prévu en données harmonisées européennes. Les indices PMI européens des services ont été enfin contrastés. L'indice composite de la zone euro a été de 47,6 en lecture finale contre 47 de consensus (48,8 pour les services contre 48,1 de consensus). L'indice allemand des services a été de 49,3, tandis que l'indice français est ressorti à 45,7. Les indicateurs des services ont été un peu plus solides en Italie (49,8) et en Espagne (51,5).