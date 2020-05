Wall Street : sursaut attendu avec le pétrole

Wall Street : sursaut attendu avec le pétrole









Et l'apaisement des tensions avec la Chine

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street est attendu en vive hausse avant bourse ce mardi, le S&P500 s'adjugeant 1,3% et le Nasdaq 1,4%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI rebondit encore de près de 10% sur les 22$. Le Brent de la mer du Nord gagne 7% à plus de 29$. L'once d'or consolide sur les 1.700$.

Matthew Pottinger, conseiller adjoint à la sécurité nationale américaine, a indiqué hier lundi que les Etats-Unis ne considéraient pas de mesures punitives contre la Chine à propos de sa gestion de la pandémie de coronavirus. Ainsi, la posture adoptée est désormais plus modérée, alors que le président américain Donald Trump et le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo s'étaient auparavant montrés bien plus agressifs, Pompeo disant disposer de "preuves immenses" concernant l'implication du laboratoire de Wuhan.

Les prises de positions au sein de l'administration Trump avaient auparavant fait craindre un retour de la guerre commerciale sino-américaine au pire moment, l'économie mondiale tentant péniblement de sortir de l'une des pires crises de son histoire.

Dans l'actualité économique américaine ce jour, la balance commerciale du mois de mars sera dévoilée à 14h30 (consensus 44 milliards de dollars de déficit). L'indice Markit PMI des services américains pour le mois d'avril sera révélé à 15h45 (consensus 27 pour les services, 27,4 pour le PMI composite). L'indice ISM des services sera pour sa part communiqué à 16 heures (consensus 37,9 pour le mois d'avril).

Charles Evans, James Bullard et Raphael Bostic de la Fed, s'exprimeront durant la journée.

L'épidémie de coronavirus ne faiblit guère outre-Atlantique, où les Etats sortent progressivement des mesures de confinement et de restriction. Selon l'Université Johns Hopkins, 1,18 million de cas ont été confirmés aux USA, contre 218.000 environ en Espagne et 212.000 en Italie. L'épidémie a fait près de 69.000 morts aux Etats-Unis. Ce bilan risque encore de considérablement s'alourdir dans les semaines à venir...

Dans l'actualité des entreprises, Allergan, Activision Blizzard, Allstate, Beyond Meat, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Royal Caribbean, Dean Foods, Fluor, Walt Disney, Genworth, Virgin Galactic ou encore Match Group, publient leurs derniers résultats.