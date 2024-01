Wall Street sur sa lancée, en attendant l'inflation

Wall Street gagne encore un peu de terrain avant bourse ce jeudi, le S&P 500 s'adjugeant 0,1%, le Dow Jones 0,1% également et le Nasdaq 0,3%...

(Boursier.com) — Wall Street gagne encore un peu de terrain avant bourse ce jeudi, le S&P 500 s'adjugeant 0,1%, le Dow Jones 0,1% également et le Nasdaq 0,3%. Hier, la cote américaine avait terminé en hausse assez nettement avec le Nasdaq, tiré une fois encore par la star du moment Nvidia, mais aussi par Microsoft et Amazon. Les opérateurs affichent un petit peu plus de prudence en pré-séance aujourd'hui, avant les chiffres de l'inflation américaine qui seront dévoilés à 14h30, et à la veille d'une belle brochette de publications trimestrielles bancaires.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI prend 1,9% à 72,7$. L'once d'or grappille 0,4% à 2.035$. L'indice dollar se stabilise face à un panier de devises. Le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,35%, contre 3,99% sur le 10 ans et 4,17% sur le 30 ans.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, il est extrêmement probable (97%) que la Fed laisse ses taux inchangés le 31 janvier à l'issue de sa prochaine réunion monétaire, entre 5,25 et 5,5%. Le premier assouplissement pourrait intervenir le 20 mars à l'occasion de la réunion suivante (probabilité d'environ 67% selon le même outil). Les dernières statistiques économiques ont montré, outre-Atlantique, un marché de l'emploi assez résistant mais quelques signaux supplémentaires de ralentissement économique.

La tendance devrait rester volatile pour cette fin de semaine. Sur le front économique, l'indice américain des prix à la consommation du mois de décembre sera connu à 14h30, à la même heure que les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 6 janvier (consensus FactSet 205.000). Le déficit budgétaire américain de décembre sera révélé à 20 heures (consensus -52,4 milliards de dollars). Thomas Barkin, le patron de la Fed de Richmond, s'exprimera dans la soirée.

Vendredi, les marchés suivront l'indice des prix à la production et un discours de Neel Kashkari de la Fed.

John Williams, patron de la Fed de New York, a indiqué hier soir que les taux devaient rester à un niveau élevé pendant un certain temps. Il a ajouté que le travail de la banque centrale pour ramener l'inflation vers l'objectif des 2% n'était pas encore terminé, même si le niveau actuel des taux semblerait suffisamment restrictif. La Fed pourrait commencer à réduire ses taux lorsqu'elle aura confiance dans ce retour de l'inflation sur les 2%, mais il resterait donc encore du chemin à parcourir selon le responsable. La politique monétaire demeure donc dépendante des données. Enfin, le dirigeant s'est montré dubitatif concernant une éventuelle réduction du rythme de QT (resserrement monétaire quantitatif, ou réduction du bilan de la Fed). Il juge la liquidité suffisante sur les marchés, mais précise aussi que la Fed devra réfléchir cette année à l'issue du programme de resserrement quantitatif.

Pour en revenir à la statistique cruciale de la semaine, l'IPC (indice des prix à la consommation) de décembre 2023 qui sera dévoilé à 14h30, le consensus FactSet est de 0,2% de hausse en comparaison du mois antérieur et 3,2% sur un an (+0,2% d'un mois sur l'autre ou +3,8% en glissement annuel, hors alimentaire et énergie). Cela traduirait, en comparaison de novembre, une petite poussée de l'indice global (+0,1% en novembre), mais un tassement de l'inflation hors alimentation et énergie (+0,3% en novembre).

Concernant les entreprises cotées à Wall Street, KB Home annonçait hier soir ses derniers trimestriels, plutôt rassurants. Infosys, géant indien coté sur la place américaine, publie ce jeudi. Demain vendredi, les banques et établissements financiers donneront le coup d'envoi de la saison des résultats du 4e trimestre. UnitedHealth, JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup et Bank of New York Mellon, dévoileront ainsi leurs comptes avant bourse. Delta Air Lines publiera également demain.