Wall Street : 'stats', trimestriels et inflation sous surveillance

Wall Street est attendu en timide hausse pour l'heure avant bourse ce lundi...

(Boursier.com) — Wall Street est attendu en timide hausse pour l'heure avant bourse ce lundi, mais l'incertitude domine, en particulier concernant l'inflation. Les récents commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, et de la Secrétaire au Trésor Janet Yellen, ont été nettement plus prudents au sujet du risque d'inflation. Les deux responsables ont admis que l'inflation allait durer encore quelques temps.

Yellen a précisé qu'elle s'attendait à ce que l'inflation élevée dure jusqu'en milieu d'année prochaine, avant un apaisement avec l'amélioration espérée des conditions de supply chain et du marché du travail. Powell a reconnu que les pressions inflationnistes pourraient durer plus qu'auparavant anticipé. Le leader de la Fed a indiqué qu'il ne savait pas combien de temps cela prendrait avant que l'inflation ne se résorbe. Alors que le scénario de base est que les difficultés de supply chain devraient être résolues, les responsables américains de l'autorité monétaire doivent être patients et observer les développements économiques avec attention. Powell ajoute que le moment est venu de procéder au tapering, réduction des achats d'actifs mensuels de la Fed, mais pas encore de remonter les taux. Les marchés semblent comprendre cette distinction, qui signifie que la politique de la Fed restera quoi qu'il en soit accommodante.

Sur le front économique ce jour aux USA, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois de septembre sera annoncé à 14h30 (consensus FactSet 0,35, contre 0,29 en août), alors que l'indice manufacturier de la Fed de Dallas pour octobre sera révélé à 16h30 (consensus FactSet 7,5).

Dans l'actualité politique, le président Biden a accueilli le sénateur Manchin dans le Delaware dimanche pour discuter du projet de loi de dépenses sociales des démocrates d'environ 2 000 milliards de dollars. Le communiqué de la Maison Blanche a noté que des progrès avaient été réalisés et que le personnel organiserait des réunions de suivi. Apparaissant sur CNN, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi a laissé entendre que les démocrates se rapprochaient maintenant d'un accord sur les dépenses sociales, estimant que 90% du projet de loi était accepté, sans toutefois préciser de montant total final. Manchin serait lui ouvert à un montant de 1 750 milliards de dollars. Pelosi a déclaré qu'elle espérait faire adopter un projet de loi bipartite sur les infrastructures et conclure un accord sur les dépenses sociales d'ici la fin de la semaine. Elle a ajouté qu'elle s'attendait à ce que les démocrates du Sénat révèlent des propositions fiscales et de financement supplémentaires dès lundi. D'autres points de friction subsistent, notamment les détails du programme de congés payés, le prix des médicaments sur ordonnance et le climat.

Ailleurs dans le monde, les marchés sont quelque peu rassurés - mais sans plus - par la relance de certains projets immobiliers du fragile colosse chinois surendetté de l'immobilier Evergrande.

Les publications trimestrielles d'entreprises cotées à Wall Street se poursuivent quant à elles, avec notamment ce lundi RR Donnelley, Celestica, Kimberly-Clark, Travelzoo et surtout Facebook, ce dernier publiant après la clôture de la cote américaine.