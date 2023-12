Wall Street : S&P 500 et Dow Jones non loin des sommets, avant la Fed

Wall Street progresse légèrement avant bourse ce mercredi, le S&P 500 et le Dow Jones grappillant encore 0,1%, très proches désormais des pics...

(Boursier.com) — Wall Street progresse légèrement avant bourse ce mercredi, le S&P 500 et le Dow Jones grappillant encore 0,1%, très proches désormais des pics historiques, contre une hausse de 0,2% sur le Nasdaq. Les marchés ont plutôt apprécié hier les chiffres de l'inflation, assez proches des attentes. Ils suivront ce soir les annonces de la Fed et de Jerome Powell.

Le communiqué monétaire de la Fed sera dévoilé ce soir à 20 heures, alors que la conférence de Jerome Powell se tiendra à 20h30. La banque centrale américaine devrait très probablement laisser ses taux inchangés entre 5,25 et 5,5% sur les fed funds (probabilité de plus de 98% selon le baromètre FedWatch). Les marchés anticipent un potentiel assouplissement monétaire le 20 mars (probabilité de 50% environ) ou le 1er mai 2024... Ce mercredi également, seront dévoilés l'indice des prix à la production aux Etats-Unis, l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, ainsi que le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains.

Demain jeudi, la journée sera marquée par les annonces des inscriptions hebdomadaires au chômage, des ventes de détail, des prix à l'import et à l'export, ainsi que des stocks et ventes des entreprises.

Enfin, vendredi, journée des Quatre Sorcières (arrivée à échéance simultanée de 4 types de contrats : les options sur indices et sur actions, ainsi que les contrats à terme sur les indices et les actions), les investisseurs suivront l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York, les chiffres de la production industrielle, ainsi que l'indice flash PMI composite américain.

Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor et ex-patronne de la Fed, a livré hier des commentaires économiques, en pleine période de blackout empêchant les responsables de la banque centrale américaine de s'exprimer avant la décision monétaire du FOMC. Yellen a indiqué qu'elle ne voyait pas de raison pour que l'inflation ne retourne pas vers l'objectif des 2% de la Fed. Elle constate que l'inflation se modère significativement et estime que l'économie est en bonne voie pour un atterrissage en douceur. Elle ajoute que le haut niveau des taux long terme devrait mettre la pression sur les perspectives fiscales. Selon la dirigeante du Trésor US, l'ascension des taux réels pourrait impacter les décisions de la Fed sur le rythme relatif aux taux.

Quoi qu'il en soit, les anticipations en matière d'inflation seraient "largement sous contrôle", d'après Yellen, qui exclut un enracinement de l'inflation ou une spirale inflationniste des salaires. Elle précise également que le marché de l'emploi reste fort mais se détend, et juge qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un chômage élevé pour faire baisser l'inflation...

L'indice américain des prix à la consommation du mois de novembre 2023 s'est affiché en hausse de 0,1% en comparaison du mois précédent, contre un consensus stable et après un mois d'octobre sans évolution. En glissement annuel, l'IPC américain de novembre a progressé comme attendu de 3,1%. Hors alimentaire et énergie, cet indicateur des prix a progressé de 0,3% par rapport au mois antérieur et de 4% sur un an. Enfin, le salaire horaire moyen s'est apprécié un peu plus qu'attendu, en hausse de 0,4% en comparaison du mois antérieur et de 4% sur un an.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Adobe et Nordson Corporation dévoilent leurs résultats ce soir. Costco Wholesale (après bourse), Lennar, Jabil et Manchester United annoncent jeudi. Darden Restaurants sera enfin au menu du vendredi.