Wall Street soutenu... par Nvidia, en attendant le rapport sur l'emploi

Wall Street conserve ses gains de la veille avant bourse ce vendredi, le S&P 500 et le Nasdaq grappillant même 0,1%, au plus haut historique, contre...

(Boursier.com) — Wall Street conserve ses gains de la veille avant bourse ce vendredi, le S&P 500 et le Nasdaq grappillant même 0,1%, au plus haut historique, contre un repli de 0,1% sur le Dow Jones. La bonne tenue des marchés américains s'explique une fois de plus par l'excellent comportement du titre Nvidia, attendu sur un énième sommet en pré-séance, en hausse de plus de 3% en direction des 960$ pour une capitalisation proche des 2.400 milliards de dollars. Mercredi et jeudi, Jerome Powell, patron de la Fed, a rassuré les marchés en évoquant la future baisse des taux.

Powell a indiqué d'abord aux législateurs de la Chambre des représentants que le pic de taux était sans doute atteint et que des baisses de taux étaient probables "à un moment donné" en 2024. La banque centrale américaine devrait toutefois procéder avec prudence, lorsqu'elle évaluera si l'inflation ralentit de manière appropriée. "Si l'économie évolue globalement comme prévu, il sera probablement approprié de commencer à diminuer la rigueur de la politique monétaire à un moment donné cette année", a déclaré Powell durant son intervention devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants. Le FOMC ne s'attend pas à ce qu'il soit approprié de réduire la fourchette cible tant qu'il n'aura pas acquis une plus grande confiance dans le fait que l'inflation évolue de manière durable vers l'objectif des 2%, a ajouté Powell.

Powell a précisé que l'inflation s'était bien améliorée, mais reste supérieure à l'objectif de long terme des 2%. La demande sur le marché du travail excède quant à elle toujours l'offre, le marché demeurant donc assez tendu. Powell a constaté aussi la résilience plus générale de l'économie et de la consommation. Il juge que les progrès ont été considérables sur un an concernant le double mandat de la Fed relatif à l'emploi et à l'inflation (stabilité des prix). Néanmoins, Powell a souligné les incertitudes économiques et ne prend pas pour acquis le retour de l'inflation vers l'objectif... Le dirigeant de la Fed voit des risques dans une réduction prématurée... mais aussi dans une réduction trop tardive des taux.

La Fed évaluera avec précaution les données nouvelles. La banque centrale a besoin en effet d'un plus grand degré de confiance quant au retour durable de l'inflation vers l'objectif avant de procéder à des assouplissements. Ainsi, l'autorité monétaire américaine ne devrait pas se presser avant d'ajuster les taux en baisse. Les baisses de taux éventuelles dépendront de la trajectoire de l'économie et de l'inflation. Le FOMC, comité monétaire de la Fed, voudrait en effet observer des données supplémentaires confirmant la désinflation. En attendant, la force de l'économie et la résistance du marché du travail permettent à la banque centrale de procéder avec prudence.

Hier, Powell intervenait de nouveau devant le Comité du Sénat pour la banque, l'immobilier et les affaires urbaines. Il juge que si l'économie évolue comme attendu, les baisses de taux pourront bien débuter cette année. Il ajoute que la Fed est indépendante et entend rester en dehors des questions politiques. Ainsi, le timonier de la Fed confirme globalement son discours de la veille, précisant que la banque centrale se tient prête à lever avec précaution sa politique restrictive.

Le témoignage du patron de la Fed intervient deux semaines avant la prochaine réunion monétaire, au terme de laquelle les responsables devraient maintenir les taux stables pour la cinquième réunion consécutive, entre 5,25 et 5,50%, au plus haut de plus de 20 ans.

Ce vendredi, le Département américain au Travail publiera à 14h30 son rapport mensuel sur la situation de l'emploi pour le mois de février (consensus FactSet 200.000 créations de postes non-agricoles, 3,7% de chômage). John Williams, patron de la Fed de New York, interviendra par ailleurs dans la journée.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un statu quo monétaire supplémentaire laissant la fourchette sur le taux des fed funds entre 5,25 et 5,50% le 20 mars, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, se situe à 95%. La probabilité que les taux restent encore inchangés le 1er mai à l'issue de la réunion suivante atteint 73,4%. Le premier assouplissement monétaire pourrait intervenir le 12 juin.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Broadcom, Costco Wholesale, Marvell Technology, MongoDB, DocuSign, Guidewire et Gap, publiaient leurs résultats financiers trimestriels après bourse hier soir. Il n'y aura pas d'autre publication notable ce vendredi.