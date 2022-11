Wall Street soutenu par les espoirs de pivot... en Chine

Wall Street se redresse enfin avant bourse ce vendredi...

(Boursier.com) — Wall Street se redresse enfin avant bourse ce vendredi. Le S&P 500 avance de 0,6%, le Dow Jones de 0,5% et le Nasdaq de 0,6%, après deux séances de purge consécutives au discours sans équivoque du président de la Fed Jerome Powell, déterminé à poursuivre le durcissement monétaire pour maîtriser enfin l'inflation, après quatre hausses de taux consécutives de 75 points de base. Le baril de brut WTI rebondit de 3,5% sur le Nymex à 91,2$. L'once d'or s'adjuge 1,4% à 1.653$. L'indice dollar consolide de 0,5% face à un panier de devises.

Les actions américaines sont toujours sur la voie d'une forte baisse hebdomadaire, après deux semaines consécutives de gains. Le rallye des actions chinoises semble avoir des retombées positives aujourd'hui, après un gain de 2,43% du SSE composite sur des spéculations relatives à un éventuel assouplissement des mesures anti-covid. Bloomberg a rapporté que la Chine s'efforçait d'assouplir ainsi les règles qui pénalisent les compagnies aériennes pour le transport de passagers positifs au Covid. Cela fait suite également aux spéculations intervenues plus tôt cette semaine à propos de préparatifs éventuels de Pékin en vue d'une sorte de pivot sur le 'zéro Covid'. Les spéculations persistent aujourd'hui concernant des commentaires attribués à l'ancien épidémiologiste en chef de la Chine, bien qu'il ait déclaré plus tard que les remarques avaient été sorties de leur contexte. Un autre rapport de Bloomberg a également aidé à renforcer le sentiment, indiquant que des responsables d'audit américains auraient achevé la première ronde d'inspection sur place des entreprises chinoises avant la date prévue. Cependant, quelques gros titres aujourd'hui sur les cas de Covid en Chine au sommet de six mois et des troubles sociaux croissants contrebalancent ces éléments positifs.

Ce vendredi, l'accent sera mis sur le rapport sur l'emploi américain d'octobre. La masse salariale non-agricole devrait augmenter d'environ 200 000, une baisse néanmoins par rapport aux 263 000 de septembre et la troisième baisse mensuelle consécutive. Malgré le ralentissement des gains d'emplois, Powell a décrit cette semaine le marché du travail comme toujours tendu et a déclaré que la Fed ne voyait pas encore de signes d'un véritable ralentissement. Cependant, une certaine attention a été portée aux messages plus prudents provenant des entreprises américaines, où les gros titres ont mis en évidence une vague d'annonces de gel des embauches et de licenciements.