Wall Street sous pression, Nvidia reprend son souffle

Consolidation confirmée

(Boursier.com) — Wall Street perd encore du terrain avant bourse ce mardi, après les records de fin de semaine dernière sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le S&P fléchit de 0,4% et le Dow Jones de 0,2% en pré-séance, alors que le Nasdaq perd 0,7%. Nvidia, moteur des marchés, pointe en retrait de 2% avant bourse, après avoir grimpé hier de 3,6% à 852,4$ et inscrit un sommet en séance à près de 877$. Le dossier capitalise plus de 2.100 milliards de dollars avec l'euphorie ambiante autour de l'intelligence artificielle...

La semaine sera assez animée à Wall Street du point de vue économique, avec en particulier une double intervention du patron de la Fed Jerome Powell, ainsi que le rapport mensuel sur la situation de l'emploi... Hier lundi, la journée était relativement calme, avec seulement une intervention du président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, qui n'a d'ailleurs pas fourni d'indication nouvelle sur la politique monétaire.

Ce mardi, les opérateurs surveilleront l'indice PMI composite final du mois de février (consensus 51,4 selon FactSet) et donc le PMI des services aux Etats-Unis (consensus 51,3), ainsi que les commandes industrielles du mois de janvier (consensus -2,8% en comparaison du mois antérieur) et que l'ISM des services (consensus 52,8). PMI et ISM des services sont donc attendus en territoire d'expansion sur les 50.

Mercredi, le rapport d'ADP sur l'emploi privé américain pour le mois de février, ainsi que le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes de janvier, seront communiqués. Mary Daly, patronne de la Fed de San Francisco, interviendra dans la journée, mais c'est surtout Jerome Powell qui retiendra l'attention avec son témoignage de politique monétaire devant le Comité des services financiers de la Chambre des Représentants. Les investisseurs écouteront attentivement les mises à jour de Powell sur l'état général de l'économie américaine, la lutte contre l'inflation et le moment où la banque centrale pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt. Le Livre Beige économique de la Fed, résumé des conditions régionales, sera publié mercredi soir...

Jeudi, les marchés surveilleront l'étude Challenger sur les annonces de licenciements aux Etats-Unis, la balance du commerce international des biens et services, ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage et les chiffres de la productivité trimestrielle. Powell interviendra de nouveau devant le Comité du Sénat pour la banque, l'immobilier et les affaires urbaines. La présidente de la Fed de Cleveland aura aussi son mot à dire dans la journée.

Enfin, vendredi, le Département américain au Travail publiera son rapport mensuel sur la situation de l'emploi pour le mois de février (consensus 188.000 créations de postes non-agricoles, 3,7% de chômage). John Williams de la Fed interviendra par ailleurs dans la journée.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un statu quo monétaire supplémentaire laissant la fourchette sur le taux des fed funds entre 5,25 et 5,50% le 20 mars, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, se situe à 97%. La probabilité que les taux restent encore inchangés le 1er mai à l'issue de la réunion suivante atteint plus de 79%. Le premier assouplissement monétaire pourrait intervenir le 12 juin.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street cette semaine, GitLab a publié hier soir ses résultats trimestriels. Target et Nio Inc annoncent avant l'ouverture ce jour, tandis que CrowdStrike et Ross Stores publient après la clôture.

JD.com, Brown Forman, Foot Locker, Thor Industries et Campbell Soup, dévoileront leurs derniers chiffres avant bourse mercredi. Kroger, Burlington Stores, Toro Company, BJ's Wholesale, Ciena et American Eagle Outfitters annonceront jeudi avant bourse, alors que Broadcom, Costco Wholesale, Marvell Technology, MongoDB, DocuSign, Guidewire et Gap publieront après bourse.