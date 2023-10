Wall Street sous pression, après l'attaque du Hamas contre Israël

La crise géopolitique plombe les indices boursiers avant bourse à Wall Street, après l'attaque du Hamas contre Israël...

(Boursier.com) — La crise géopolitique plombe les indices boursiers avant bourse à Wall Street, après l'attaque du Hamas contre Israël. Le S&P 500 abandonne 0,6% pour l'heure, le Dow Jones 0,5% et le Nasdaq 0,8%. Les cours du brut remontent en flèche, avec un baril de brut WTI en hausse de 3,5% à 85,7$ et un Brent de la mer du Nord en progression de 3,4% à 87,4$. L'once d'or prend 1% à 1.864$. L'indice dollar avance de 0,5% face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, fermés pour l'Indigenous Peoples Day, le rendement du T-Bond à 2 ans reste à 5,08% en dernière lecture, contre 4,8% sur le 10 ans et 4,96% sur le 30 ans - qui avait même franchi les 5% vendredi suite à l'annonce d'un très solide rapport sur l'emploi américain pour le mois de septembre.

C'est 'l'Indigenous Peoples Day', ex-'Columbus Day', aux Etats-Unis ce lundi, mais les marchés boursiers restent ouverts. Sur le front économique, la journée sera calme, avec seulement une intervention de la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan.

Sectoriellement parlant, les grandes valeurs du secteur de la défense et les majors pétrolières devraient progresser fortement ce jour à Wall Street. Le compartiment aérien pourrait en revanche souffrir.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, PepsiCo publie ses résultats trimestriels demain mardi, tandis que Fastenal, Delta Air Lines, Infosys, Walgreens Boots Alliance et Domino's Pizza annoncent jeudi. Vendredi, UnitedHealth, JP Morgan, BlackRock, Citigroup, Wells Fargo, PNC Financial et Progressive Corporation, publieront leurs résultats, marquant le début de la saison des trimestriels avec comme d'ordinaire de grandes valeurs financières.