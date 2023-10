Wall Street : soulagement relatif sur le 'shutdown'

Wall Street s'affiche dans le vert en première tendance indicative avant bourse ce lundi...

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche dans le vert en première tendance indicative avant bourse ce lundi. Le S&P 500 gagne 0,4%, le Dow Jones 0,3% et le Nasdaq 0,5%. Le principal motif de satisfaction provient des annonces du week-end. En effet, le Congrès américain a donc adopté samedi soir un projet de loi de financement très provisoire permettant d'éviter la fermeture partielle des administrations fédérales, autrement dit le fameux 'shutdown', qui aurait pu peser sur l'économie selon sa durée. Le Sénat, de majorité démocrate, a approuvé par 88 voix contre 9 le projet de budget provisoire, envoyant le texte à Joe Biden pour ratification samedi. La Chambre des représentants avait adopté plus tôt ce texte. Ce dernier offre un répit avec un financement des administrations fédérales américaines jusqu'au 17 novembre. La Chambre avait validé le texte par 355 voix contre 91. Le texte exclut une enveloppe d'aide pour l'Ukraine, mais Biden a confirmé ce week-end son soutien au pays attaqué par la Russie.

La 'fermeture du gouvernement' a donc été évitée de justesse avant la date limite du 1er octobre après que le président de la Chambre, McCarthy, eut présenté un projet de loi approuvé sur une base bipartite à la Chambre et au Sénat avant d'être signé par le président Biden samedi soir. Le projet de loi maintiendra le financement du gouvernement pendant 45 jours jusqu'à la mi-novembre. Ce projet de loi a été adopté sans financement supplémentaire pour l'Ukraine, ce qui, selon les membres des deux partis, serait abordé dans les semaines à venir. Même si l'on s'attendait à ce que la fermeture commence ce week-end, il est peu probable que l'accord ait un grand impact sur les marchés. Ces derniers jours, les économistes ont noté que tout frein à la croissance économique dû à une fermeture serait récupéré plus tard, alors que les fermetures précédentes qui n'incluaient pas de dépassement potentiel du plafond d'endettement ont eu peu d'impact sur le S&P 500 ou les taux. Un accord signifie aussi que les données économiques gouvernementales se poursuivront sans interruption, autrement dit que les statistiques gouvernementales seront publiées normalement.

Sur le front économique justement, cette semaine à Wall Street, les opérateurs suivront ce lundi l'indice PMI manufacturier final et l'ISM manufacturier, ainsi que les dépenses de construction. Le rapport JOLTS du Département américain au Travail sur les ouvertures de postes sera connu demain. Le rapport d'ADP sur l'emploi privé non-agricole, l'indice PMI composite final, les commandes industrielles, l'ISM des services et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques, seront dévoilés mercredi. La balance du commerce international des biens et services, les inscriptions au chômage, ainsi que l'étude Challenger sur les annonces de destructions de postes, seront révélées jeudi. Le rapport mensuel gouvernemental sur la situation de l'emploi et les chiffres du crédit à la consommation seront connus vendredi.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, McCormick et Cal-Maine Foods publient demain mardi leurs résultats financiers trimestriels. RPM International, Acuity Brands et Tilray annoncent mercredi. Constellation Brands, Lamb Weston Holdings, ConAgra et Levi Strauss seront de la partie jeudi.