Wall Street : sorcières, Fed et indices PMI

(Boursier.com) — C 'est la journée des Quatre Sorcières ce vendredi à Wall Street, ce qui entraîne parfois (mais de moins en moins) une volatilité accrue des marchés. Cet événement boursier, qui intervient 4 fois par an (les troisièmes vendredis de juin, mars, septembre et décembre), correspond à l'arrivée à échéance simultanée de 4 types de contrats : les options sur indices et sur actions, ainsi que les contrats à terme sur les indices et les actions.

Du côté des statistiques à Wall Street aujourd'hui, l'indice PMI composite flash américain du mois de décembre sera connu à 15h45 (consensus 46 selon FactSet, 47,8 pour l'indice manufacturier et 46,5 pour les services). Mary Daly, la présidente de la Fed de San Francisco, intervient par ailleurs ce jour, alors que les opérateurs n'ont visiblement pas apprécié le discours trop dur les banques centrales cette semaine.

Ailleurs dans le monde ce matin, l'indice préliminaire Markit/JMMA japonais de l'industrie manufacturière s'est établi en zone de contraction (48,8) en décembre. Les ventes de détail au Royaume-Uni pour le mois de novembre ont déçu, avec une baisse de 0,4% en comparaison du mois antérieur et de 5,9% sur un an. Les indicateurs PMI européens sont ressortis comme attendus sans relief, en zone de contraction en France et en Allemagne. L'indice composite préliminaire Markit PMI de la zone euro pour le mois de décembre s'est établi à 48,8, contre 47,6 de consensus FactSet. Au Royaume-Uni, l'indicateur manufacturier s'est enfoncé plus encore en zone de contraction, mais celui des services a atteint les 50, ce qui traduit une stabilité de l'activité.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street ce vendredi, Accenture, Darden Restaurants et Winnebago Industries, publient leurs derniers résultats financiers trimestriels.