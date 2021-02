Wall Street 'sonné' après la sanction de la veille

La cote américaine reste incertaine avant bourse ce vendredi...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cote américaine reste incertaine avant bourse ce vendredi, après la lourde sanction de la veille (-1,75% sur le DJIA et -3,52% sur le Nasdaq). Les marchés restent sous pression sur des craintes liées essentiellement à l'inflation, alors que l'économie poursuit sa reprise. Le Dow Jones abandonne 0,2% en pré-séance, tandis que le S&P 500 avance de 0,1%. Le Nasdaq grappille 0,1%. Le baril de brut WTI retombe de 1,8% sur le Nymex à 62,4$. L'indice dollar grimpe de 0,6% face à un panier de devises de référence. Le bitcoin cède 7% sur 24 heures sur Bitfinex à environ 46.900$.

Sur le front économique outre-Atlantique ce jour, la balance du commerce international de biens pour le mois de janvier sera communiquée à 14h30 (consensus 83 milliards de dollars de déficit). Les revenus et dépenses des ménages pour janvier seront annoncés à la même heure (consensus +9,4% pour les revenus et +2,2% pour les dépenses personnelles de consommation en comparaison du mois antérieur). L'indice ajusté des prix 'core PCE' est estimé en hausse de 0,1%. Les stocks de grossistes du mois de janvier sont anticipés en croissance de 0,3%.

L'indice PMI de Chicago pour le mois de février sera dévoilé à 15h45 (consensus 61). L'indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan pour le mois de février sera enfin connu à 16 heures (consensus 76,4).

Hier, les places boursières avaient corrigé avec la remontée des rendements obligataires. Les valeurs technologiques étaient tout particulièrement sanctionnées. Les opérateurs prenaient aussi connaissance de la nouvelle estimation du PIB américain du quatrième trimestre, qui a progressé sur un rythme de 4,1%, niveau proche des attentes du consensus (+4,2%), contre une précédente estimation de 4%. Il s'agissait de la seconde des trois estimations du PIB trimestriel américain. Rappelons que la croissance américaine avait atteint un record de plus de 33% sur le troisième trimestre 2020, après un plongeon expliqué par la crise sanitaire. L'indice de prix rattaché au PIB a grimpé sur un rythme de 2,1% au quatrième trimestre, contre 2% de consensus.

Dans l'actualité des entreprises cotées à Wall Street ce vendredi, Foot Locker, Fluor, Cinemark et E.W. Scripps annonceront notamment leurs derniers résultats.

Salesforce.com a dévoilé hier soir un objectif de bénéfice annuel quelque peu décevant. Les opérateurs s'inquiètent par ailleurs du rachat pour 27,7 milliards de dollars de l'application de messagerie professionnelle Slack, jugé trop coûteux par certains spécialistes. Pour le trimestre clos, Salesforce a réalisé un bpa ajusté de 1,48$, près du double du consensus. Les revenus sont ressortis à 5,82 milliards de dollars, en augmentation de 20% en glissement annuel. Le groupe rehausse sa guidance de revenus pour le premier trimestre entre 5,875 et 5,885 milliards. Il initie une guidance 2022 de marge opérationnelle GAAP de 0,2%, ainsi qu'une guidance non-GAAP de 17,7%.

HP a publié hier soir pour son premier trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action en croissance de 41% à 92 cents, contre 66 cents de consensus. Les revenus se sont établis à 15,6 milliards de dollars, en augmentation de 7%, contre 14,96 milliards de consensus.

Dell Technologies a annoncé une flambée des ventes avec la forte demande PC. Sur le trimestre clos fin janvier, les revenus ont augmenté de 9% à 26,1 milliards de dollars, contre 24,5 milliards de consensus. Le bénéfice ajusté par action a représenté 2,70$, contre 2,14$ de consensus. Les revenus PC consommateurs ont grimpé de 19% à 3,8 milliards.

Beyond Meat, spécialiste des substituts de viande, demeure pénalisé par les mesures de confinement. Il a publié pour le trimestre clos une perte ajustée par action creusée à 34 cents. Néanmoins, le groupe a signé par ailleurs des accords d'approvisionnement avec deux géants de la restauration rapide, McDonald's et Yum! Brands, ce qui réconforte les opérateurs.

Airbnb. Le groupe a réalisé des revenus trimestriels de 859 millions de dollars, contre 740 millions de consensus. La perte nette sur le trimestre des fêtes est ressortie proche de 3,9 milliards de dollars, 11,24$ par titre, contre 1,34$ par action un an avant. Les dépenses de compensations en actions ont totalisé en effet 2,9 milliards. Les revenus ont décliné de 22%. Les réservations brutes ont baissé de 31% à 5,9 milliards, contre 5,2 milliards de consensus.

DoorDash, spécialiste de la livraison de repas, décroche à Wall Street. Le groupe table sur un ralentissement de son activité aux deuxième et troisième trimestres avec le retour progressif au mode de vie d'avant la pandémie grâce aux vaccinations. Au quatrième trimestre fiscal, DoorDash a vu ses ventes s'envoler de 226% à 970 millions de dollars, pour un Ebita ajusté de 94 millions de dollars, ce qui a amplement dépassé les attentes.

Pfizer / BioNTech. La FDA a autorisé la conservation et le transport du vaccin covid de Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech à des températures de congélateurs médicaux standard pour une période allant jusqu'à deux semaines, et non plus entre -80 et -60 degrés Celsius. Une étude britannique a pour sa part indiqué qu'une seule dose du vaccin réduisait considérablement le risque de transmission du virus.

Eli Lilly, le laboratoire d'Indianapolis, précise que l'administration américaine lui a commandé au moins 100.000 doses de son traitement du covid par anticorps monoclonaux pour 210 millions de dollars, pour une livraison d'ici fin mars.

Regeneron. L'Agence européenne du médicament (EMA) a annoncé qu'un traitement par combinaison d'anticorps élaboré par le laboratoire pouvait être utilisé pour traiter certains malades du covid.

AT&T, l'opérateur télécom américain, cède environ un tiers de sa participation dans DirecTV au fonds d'investissement TPG Capital dans le cadre d'une opération valorisant l'opérateur de télévision par satellite à 16,25 milliards de dollars, montant très inférieur aux 68 milliards déboursés par AT&T il y a moins de six ans.

Boeing. L'autorité de sécurité de l'aviation civile australienne a autorisé la reprise des vols du 737 MAX.