Wall Street : soft ou hard, l'atterrissage ?

(Boursier.com) — Malgré des craintes croissantes des opérateurs, les responsables de la Fed continuent d'alimenter la thèse d'un atterrissage en douceur encore gérable de l'économie américaine. S'adressant à CNBC, le président de l'antenne de New York, John Williams (membre votant), a déclaré que la récession n'était pas son scénario de base, bien que les conditions financières se soient resserrées et qu'il existe des risques "à la baisse" à l'étranger.

James Bullard, patron de la Fed de St. Louis et membre votant, a indiqué quant à lui que le comité de politique monétaire de la Fed avait pris d'importantes premières mesures pour ramener l'inflation vers son objectif, et a souligné les périodes passées où la Fed, devançant l'inflation, avait entraîné de solides performances macroéconomiques.

S'exprimant pour sa part sur LinkedIn, Mary Daly (non-votante), patronne de la Fed de San Francisco, a également insisté sur le thème de l'atterrissage en douceur, affirmant que l'élan de l'économie plaçait la Fed dans une meilleure position pour réaliser cet atterrissage "soft".

Loretta Mester, dirigeante de la Fed de Cleveland, se dit pour sa part en faveur d'une hausse de taux de 75 points de base au mois de juillet afin de contrer l'inflation, si les conditions économiques se maintiennent.

Malgré les déclarations de la Fed, les économistes et les marchés sont plus sombres sur les probabilités de récession. Les économistes de Citi ont déclaré que le meilleur scénario était celui d'une légère hausse du taux de chômage et d'une croissance modérée, bien que les risques restent élevés qu'une récession frappe. Les contrats à terme continuent de montrer une projection médiane pour un taux des fonds fédéraux atteignant 3,50-3,75% d'ici au 22 décembre, bien qu'il y ait près de 50% de chances que la Fed doive recourir à des baisses de taux d'ici la mi-2023.