Wall Street : semaine cruciale, avec la Fed et... 5 Magnificent sur 7

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche hésitant en première tendance, en pré-séance ce lundi, S&P 500 et Dow Jones demeurant stables, contre une hausse de 0,2% sur le Nasdaq. L'actualité sera fournie cette semaine, avec la réunion de la Fed, une nouvelle batterie de statistiques économiques, ainsi que les résultats financiers de plusieurs grandes capitalisations boursières technologiques. Parmi les Magnificent Seven, cinq rapportent cette semaine leurs comptes, à savoir Apple, Alphabet, Amazon, Meta et Microsoft. Tesla ayant publié déjà la semaine dernière, il ne restera donc plus ensuite que Nvidia à suivre fin février.

Dans l'actualité économique d'abord, l'indice manufacturier de la Fed de Dallas est attendu ce jour dans l'après-midi. Les opérateurs suivront demain les indices des prix des maisons Case-Shiller et FHFA, ainsi que l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board et le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes aux Etats-Unis.

Mercredi, les investisseurs observeront le rapport d'ADP sur l'emploi privé américain, l'indice du coût de l'emploi, l'indice PMI de Chicago et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains, mais c'est surtout la réunion de la Fed qui retiendra l'attention dans la soirée. Selon l'outil FedWatch, la probabilité que la Fed laisse ses taux inchangés entre 5,25 et 5,50% se situe à 98,5%, mais c'est surtout le vocabulaire de la Fed de Jerome Powell qui décidera de l'orientation des marchés. Les investisseurs espèrent en effet une baisse des taux en mars ou en mai. La probabilité d'un abaissement d'un quart de point du taux des 'fed funds' le 20 mars se situe à 48,5% d'après FedWatch.

Jeudi, les opérateurs suivront l'étude Challenger, Gray & Christmas sur les annonces de licenciements aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les chiffres de la productivité non-agricole et des coûts unitaires du travail, l'indice PMI manufacturier final, l'ISM manufacturier et les dépenses de construction. Enfin, vendredi, le rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi pour le mois de janvier, l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan et les commandes à l'industrie feront l'actualité.

En ce qui concerne les publications financières trimestrielles à Wall Street, Nucor, Super Micro Computer, Whirlpool, SoFi ou Cleveland-Cliffs, annoncent ce lundi. Mardi, Danaher, Pfizer, UPS, HCA Healthcare, Marathon Petroleum, General Motors, Sysco, Johnson Controls, Corning ou PulteGroup publieront avant bourse, alors que la soirée sera très animée avec Microsoft, Alphabet, AMD, Starbucks, Stryker, Mondelez, Electronic Arts, Juniper, Match Group, Fortune Brands ou Chubb.

Mercredi, Mastercard, Thermo Fisher Scientific, Boeing, Automatic Data Processing, Boston Scientific, Phillips 66, Roper, Hess, Otis, Nasdaq Inc et Rockwell Automation, annonceront avant bourse, tandis que Qualcomm ou Metlife seront de la partie après bourse. Jeudi, Merck, Honeywell, Eaton, Ferrari, Illinois Tool Works, Altria, Becton, Dickinson, Parker-Hannifin, Royal Caribbean Cruises, Cardinal Health, Sirius XM, International Paper ou Stanley Black & Decker, révèleront leurs comptes avant bourse, tandis que les géants Apple, Amazon et Meta Platforms publieront après la clôture.

Enfin, vendredi, ExxonMobil, AbbVie, Chevron, Regeneron, Bristol-Myers Squibb, Cigna et Charter Communications, annonceront leurs derniers chiffres trimestriels.