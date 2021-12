Wall Street se stabilise, Omicron pas si virulent ?

Wall Street se stabilise avant bourse ce lundi...

(Boursier.com) — Wall Street se stabilise avant bourse ce lundi. Le DJIA est attendu en hausse de 0,5% et le S&P 500 en progression de 0,2%. Le Nasdaq cède 0,2%. Le baril de brut WTI prend 2,3% sur le Nymex à 67,7$. L'once d'or rend 0,2% à 1.781$. L'indice dollar avance de 0,1% face à un panier de devises. Le bitcoin trébuche encore de 3,4% sur 24 heures à 47.700$ environ.

Il n'y aura pas de statistique notable outre-Atlantique ce lundi. Demain mardi, les opérateurs suivront la balance du commerce international des biens et services, ainsi que les chiffres de la productivité et ceux du crédit à la consommation.

Le variant Omicron brouille les perspectives économiques, mais semble pour l'heure moins virulent qu'initialement redouté, même s'il s'avère extrêmement contagieux. Le Dr. Anthony Fauci a déclaré à propos du variant que les premières données étaient "encourageantes" et qu'il n'y avait pas de grande gravité. Une étude en Afrique du Sud a révélé qu'Omicron était à l'origine d'une forte augmentation des infections, le variant semblant toutefois provoquer une maladie plus bénigne que les vagues précédentes. Les scientifiques ont mis en garde contre une lecture hâtive des premières données, étant donné les incertitudes persistantes quant à la façon dont Omicron se propagera dans d'autres parties du monde comme les États-Unis, où le Delta alimente une autre forte augmentation des infections. La sensibilité d'Omicron aux vaccins actuels constitue une autre inconnue, alors que les groupes pharmaceutiques se précipitent pour adapter leurs vaccins et que l'administration Biden prépare une autorisation réglementaire accélérée.

L'incertitude à court terme a conduit Goldman Sachs à réduire ses prévisions de croissance aux États-Unis en raison du risque de propagation plus rapide d'Omicron et de ralentissement de la réouverture économique. L'extension des pénuries de main-d'oeuvre a également été signalée, car les travailleurs restent à la maison, tandis que les pénuries d'approvisionnement pourraient être exacerbées si d'autres pays resserrent les restrictions de mobilité.

Le rapport sur l'emploi américain de novembre fourni vendredi, marqué par des créations de postes très inférieures aux attentes (210.000 contre plus de 540.000 de consensus Bloomberg) mais une forte baisse du taux de chômage (4,2% contre 4,5% de consensus), n'a pas fait évoluer grandement les anticipations concernant le tapering et le durcissement monétaire ultérieur de la Fed. Il faut dire que certains composants sous-jacents ont brossé un tableau plus robuste du marché du travail, avec un meilleur taux de participation (61,8% contre 61,7% de consensus) et une forte baisse du taux de chômage. Les données ont même légèrement... renforcé les attentes d'un resserrement de la politique monétaire en 2022, l'outil FedWatch de CME montrant que les marchés évaluent à 55% la probabilité d'au moins une hausse des taux d'ici mai, contre 45% avant les données sur l'emploi (et 36% une semaine plus tôt).

Ce rapport intervient avant la réunion du FOMC de décembre, qui tombe la semaine prochaine, et au cours de laquelle certains économistes s'attendent à ce que la Fed accélère le rythme de sa réduction des achats d'actifs obligataires (tapering), passant des 15 milliards de dollars actuels par mois à 30 milliards de dollars. L'inflation devrait dominer le discours cette semaine, la croissance de l'IPC en novembre devant avoir décéléré à 0,7% contre 0,9% en octobre. Cependant, le taux annuel atteindrait 6,8% - le plus haut depuis des décennies, selon le consensus Bloomberg. L'indice américain des prix à la consommation sera publié vendredi... Rappelons que Jerome Powell, patron de la Fed, avait choqué les marchés la semaine dernière en déclarant qu'il était temps de retirer le terme "transitoire", appliqué à la hausse de l'inflation. Janet Yellen, Secrétaire au Trésor, a livré peu après des commentaires comparables.

En Chine, China Evergrande refait parler de lui, menacé de défaut de paiement. Après avoir honoré in extremis les paiements de coupons obligataires ces deux derniers mois, le géant chinois de l'immobilier devait débourser ce lundi 82,5 millions de dollars à l'échéance d'une période de grâce de 30 jours. Un communiqué publié vendredi selon lequel des créanciers ont exigé 260 millions de dollars a conduit les autorités de Pékin à convoquer le président du groupe et fait chuter l'action au plus bas à Hong Kong. La banque centrale et les autorités de supervision du secteur bancaire en Chine ont assuré que les risques auxquels est exposé le secteur immobilier restaient sous contrôle, alors qu'Evergrande demeure plombé par une dette de plus de 300 milliards de dollars.