Wall Street se stabilise après la purge

(Boursier.com) — Wall Street tente de se stabiliser, selon les premières indications de pré-séance ce mercredi, alors que la place américaine a connu hier soir une purge assez brutale frappant en particulier les grands dossiers technologiques, dans le sillage d'Apple. Le Nasdaq a corrigé hier soir de 1,63% et le S&P 500 de 0,57%, tandis que le Dow Jones est parvenu à terminer très légèrement dans le vert.

Avant bourse ce jour, les trois principaux indices américains sont attendus pratiquement stables.

Hier, c'est surtout une dégradation de Barclays sur le dossier Apple qui a plombé les marchés. Le titre de la première capitalisation boursière mondiale a chuté de 3,6%. Parmi les autres 'Magnificent Seven', Alphabet a cédé 1,1%, Amazon 1,3%, Nvidia 2,7%, Microsoft 1,4% et Meta 2,2%, tandis que Tesla a clôturé à l'équilibre après avoir dévoilé des ventes annuelles légèrement supérieures à son objectif.

Sur le front économique outre-Atlantique ce jour, les opérateurs suivront à 16 heures l'ISM manufacturier américain de décembre (consensus FactSet 47,1) et le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes aux USA pour le mois de novembre (consensus 8,77 millions).

Les Minutes du FOMC, comité de politique monétaire de la Fed de décembre, seront connues à 20 heures. La Fed avait alors opté pour un statu quo monétaire, laissant ses taux inchangés entre 5,25 et 5,5%. Les opérateurs avaient également salué un discours nettement plus souple de Jerome Powell, le patron de l'institution monétaire américaine. Selon l'outil FedWatch du CME Group, il est très probable que la Fed maintienne encore sa fourchette de taux le 31 janvier (probabilité de 91%), à l'issue de la prochaine réunion monétaire, avant de procéder sans doute le 20 mars, lors de la réunion suivante, à un premier assouplissement ramenant les taux entre 5 et 5,25%... Notons par ailleurs que Thomas Barkin de la Fed s'exprimera aujourd'hui.

Demain jeudi, les investisseurs suivront le rapport d'ADP sur l'emploi privé américain, l'étude Challenger relative aux annonces de licenciements, les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice Markit PMI composite final américain (et donc celui des services), ainsi que le rapport hebdomadaire relatif aux stocks pétroliers domestiques US. Vendredi, le rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi, les commandes industrielles américaines ainsi que l'ISM des services, retiendront l'attention.