Wall Street se redresse (un peu) avec Intel

Wall Street, qui a connu hier une séance plutôt mouvementée, effaçant la totalité de son rallye pour terminer nettement dans le rouge malgré un PIB...

(Boursier.com) — Wall Street, qui a connu hier une séance plutôt mouvementée, effaçant la totalité de son rallye pour terminer nettement dans le rouge malgré un PIB solide et un bond de Meta, est attendu dans le vert pour l'heure avant bourse avec Intel. Le Nasdaq gagne 0,6% en pré-séance, le S&P 500 prend 0,3% et le Dow Jones 0,1%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI consolide de 0,3% à 79,8$. L'once d'or grappille 0,2% à 1.950$. L'indice dollar avance de 0,1% face à un panier de devises.

Dans l'actualité économique américaine ce jour, les revenus et dépenses des ménages du mois de juin seront connus à 14h30, en même temps que l'indice du coût de l'emploi. L'indice final du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois de juillet sera dévoilé à 16 heures.

Après Intel ou T-Mobile US hier soir, l'avalanche des publications trimestrielles se poursuit ce jour. ExxonMobil, Procter & Gamble, Chevron, Colgate-Palmolive, Charter Communications, Centene et bien d'autres, publient avant bourse.

Ailleurs dans le monde, la Banque du Japon a maintenu sa politique monétaire accommodante, mais a pris des mesures pour rendre plus flexible sa politique de contrôle de la courbe des taux. La BoJ a maintenu son objectif de taux d'intérêt à court terme à -0,1% et son engagement à encadrer les rendements à long terme autour de zéro. Elle a conservé sa directive autorisant les rendements sur dix ans à fluctuer de 0,5% autour de l'objectif de zéro, mais a ajouté qu'il s'agissait de références plutôt que de limites fermes. Ainsi, la BoJ a perturbé les marchés en augmentant cette flexibilité autour de l'objectif YCC (contrôle de la courbe des rendements), avec des limites moins rigides. La BoJ a par ailleurs relevé ses prévisions pour l'indice des prix à la consommation 2023, projetant l'inflation hors alimentation et énergie à environ 3%. L'IPC de base de Tokyo a dépassé les attentes en juillet, tandis que l'inflation hors alimentation et énergie a dépassé 4% pour la première fois depuis janvier 1982.

Les marchés digèrent également toujours la politique de la BCE, avec des taux relevés de 25 points de base, comme prévu. La banque centrale européenne a laissé entendre la possibilité d'une pause dans le cycle en septembre, si l'inflation ralentit davantage. Les données américaines de jeudi indiquent également la possibilité d'un atterrissage en douceur, puisque le PIB a nettement dépassé le consensus en progressant au rythme inattendu de 2,4% au deuxième trimestre. Parmi les autres chiffres de la matinée, la croissance française du deuxième trimestre a dépassé les attentes, alors que l'inflation de juillet a été moins élevée qu'attendu...