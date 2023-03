Wall Street se redresse, aidé par la Chine

Wall Street reprend un peu de hauteur avant bourse ce mercredi...

(Boursier.com) — Wall Street reprend un peu de hauteur avant bourse ce mercredi, le S&P 500 s'adjugeant 0,2%, le Nasdaq 0,3% et le Dow Jones 0,1%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI perd 0,6% à 76,6$. L'once d'or se stabilise à 1.838$. L'indice dollar cède 0,4% face à un panier de devises. Le narratif n'a pas vraiment évolué sur les marchés. Les indices européens bénéficient ce matin de bons chiffres venus de la Chine, qui soutiennent notamment le secteur du luxe. La thématique de la réouverture chinoise constitue un rare élément positif, alors que dans le même temps, les chiffres d'inflation aux États-Unis et en Europe demeurent préoccupants, ce qui ne devrait pas tempérer les ardeurs des banquiers centraux.

Une série de données macroéconomiques solides au cours des dernières semaines a ébranlé le récit de désinflation, tandis que les commentaires plus bellicistes de la part de responsables de la Fed annoncent la couleur, avec un taux final attendu plus élevé, plus longtemps, l'outil FedWatch du CME Group pointant vers une fourchette de 4,75 à 5% le 22 mars, de 5 à 5,25% début mai, puis de 5,25 à 5,5% à mi-juin. Un pic des taux dans une fourchette de 5,5 à 5,75% est jugé désormais envisageable, même si l'hypothèse la plus probable demeure dans une fourchette de 5,25 à 5,5%. Un tel niveau des taux pourrait par ailleurs être maintenu jusqu'à la fin de l'année. Ainsi, les marchés tablent sur un durcissement accru de la politique monétaire, tandis que les inversions continues de la courbe des taux augmentent le risque d'erreur politique.

Ce mercredi, les indices boursiers sont tout de même aidés par de meilleures données PMI chinoises. L'indice CFLP PMI manufacturier chinois de février s'est établi à 52,6 contre 50,7 de consensus FactSet. L'indicateur CFLP non manufacturier est ressorti à 56,3 contre 54,5 de consensus. Le PMI manufacturier Markit / Caixin est également en territoire d'expansion pour la première fois en sept mois, à 51,6 contre 51 de consensus.

Les indices PMI manufacturiers finaux européens ont aussi été publiés ce matin. L'indice espagnol atteint 50,7 contre 49,1 de consensus. L'indicateur italien se situe à 52 contre 51 de consensus de marché. L'indicateur français ressort à 47,4 contre 47,9 pour sa lecture flash et pour le consensus. L'indice allemand est lui aussi un peu court, à 46,3 contre 46,5 en données préliminaires. L'indice PMI manufacturier européen final de février ressort conforme aux anticipations de marché à 48,5. Le taux de chômage allemand de février est lui aussi 'en ligne' avec les attentes à 5,5%. Enfin, l'indice manufacturier PMI CIPS britannique de février s'affiche à 49,3, très proche du consensus.

Outre-Atlantique, l'indice Markit PMI manufacturier final américain de février sera dévoilé à 15h45 (consensus 47,8), alors que l'ISM manufacturier sera révélé à 16 heures (consensus 47,8 également). Les dépenses de construction du mois de janvier seront communiquées à 16 heures (consensus +0,2% en comparaison du mois antérieur).

Demain jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les chiffres de la productivité trimestrielle non-agricole sont attendus. Vendredi, enfin, l'indice PMI composite final américain et l'ISM des services seront communiqués, tandis que Raphael Bostic et Thomas Barkin de la Fed interviendront.

Concernant les entreprises cotées à Wall Street, Monster Beverage, Agilent, Ross Stores, HP Inc, Rivian et First Solar, ont annoncé hier soir leurs résultats trimestriels. Salesforce, Lowe's, Snowflake, Dollar Tree, Nio Inc, Liberty Media ou Plug Power, dévoileront leurs comptes ce jour. Broadcom, Costco, Anheuser-Busch, Marvell Technology, Kroger, Dell Technologies, Hormel Foods, Hewlett Packard Enterprise, Zscaler, Best Buy, Cooper Companies, Macy's ou Bilibili, seront de la partie demain jeudi.