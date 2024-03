Wall Street sans grande tendance, avant les indices manufacturiers et de nouvelles interventions du côté de la Fed

Wall Street évolue peu avant bourse ce vendredi

(Boursier.com) — Wall Street évolue peu avant bourse ce vendredi, le S&P 500 gagnant 0,1%, contre un très léger repli sur le Dow Jones et un gain de 0,2% sur le Nasdaq. Nasdaq 100 et S&P 500 avaient inscrits hier soir de nouveaux sommets, suite à l'annonce d'un indice des prix 'core PCE' en ligne avec les anticipations de marché, apaisant quelque peu les craintes liées à l'inflation. Les marchés restent soutenus par Nvidia et la cote technologique, animée par l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle.

Sur le front économique ce jour à Wall Street, l'indice PMI manufacturier final américain de février sera connu à 15h45 (consensus 51,5). L'ISM manufacturier de février sera dévoilé à 16 heures (consensus 49,5). Les dépenses de construction du mois de janvier seront annoncées à la même heure (consensus +0,2% en comparaison du mois antérieur). L'indice final du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois de février sera connu lui aussi à 16 heures (consensus 79,6).

Thomas Barkin, Christopher Waller, Lorie Logan, Raphael Bostic, Mary Daly et Adriana Kugler de la Fed, interviennent ce jour.

Raphael Bostic, Austan Goolsbee, John Williams et Loretta Mester, s'exprimaient hier. Bostic, président de la Fed d'Atlanta, a jugé qu'il serait probablement approprié pour la Fed de commencer à réduire ses taux cet été sur la base de ses perspectives d'inflation. Goolsbee, dirigeant de la Fed de Chicago, a indiqué que l'environnement était restrictif et que l'impact du choc de l'offre sur l'inflation prenait du temps à se matérialiser. Selon lui, les bénéfices de la chaîne d'approvisionnement sur la désinflation sont encore à venir. Il note également les progrès significatifs sur le long terme concernant l'inflation. Goolsbee reste inquiet d'éventuels chocs externes... Williams a constaté une remarquable résilience de l'économie. Le patron de la Fed de New York a jugé que la banque centrale pouvait prendre son temps pour décider du prochain mouvement monétaire. Il anticipe bien des baisses de taux plus tard cette année... Enfin, Mester, patronne de la Fed de Cleveland, a estimé que trois baisses de taux semblaient adaptées en 2024. Elle indique qu'un ralentissement du marché de l'emploi serait le bienvenu pour mettre en place ces assouplissements...

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un statu quo monétaire supplémentaire laissant la fourchette sur le taux des fed funds entre 5,25 et 5,50% le 20 mars, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, se situe à plus de 97%. La probabilité que les taux restent encore inchangés le 1er mai à l'issue de la réunion suivante atteint plus de 75%. Le premier assouplissement monétaire pourrait intervenir le 12 juin.