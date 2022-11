Wall Street rouge avec la Chine, avant une série de 'stats'

Wall Street perd du terrain avant bourse ce lundi ...

(Boursier.com) — Wall Street perd du terrain avant bourse ce lundi, affecté par le nouveau record d'infections au Covid-19 en Chine et un week-end local de protestations. Le S&P 500 cède 0,8% en pré-séance, le Dow Jones 0,5% et le Nasdaq 0,9%. Vendredi, la cote américaine avait terminé en ordre dispersé au terme d'une demi-séance, au lendemain d'une journée de pause pour Thanksgiving. Sur le Nymex ce lundi, le baril de brut WTI perd 3,1% à 73,9$. L'once d'or avance de 0,5% à 1.762$. L'indice dollar recule de 0,4% face à un panier de devises.

Sur le front économique outre-Atlantique ce lundi, l'indice manufacturier de la Fed de Dallas pour novembre sera publié à 16h30 (consensus -12 selon FactSet, contre -19,4 un mois avant). John Williams de la Fed intervient durant la journée.

Demain mardi, les opérateurs suivront l'indice S&P / Case-Shiller et l'indice FHFA des prix des maisons pour septembre, ainsi que l'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board pour novembre.

Mercredi, la journée sera également chargée, avec le rapport d'ADP sur l'emploi privé non-agricole (consensus FactSet 195.000), la deuxième estimation préliminaire du PIB américain du troisième trimestre (consensus au rythme de +2,6%), la balance du commerce international de biens, l'indice PMI de Chicago, le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes, l'indice des promesses de ventes de logements, le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains, mais aussi une intervention de Jerome Powell et le Livre Beige de la Fed dans la soirée.

Jeudi, la journée sera marquée par les publications des inscriptions hebdomadaires au chômage, du rapport Challenger sur les annonces de licenciements des entreprises, des revenus et dépenses des ménages, du PMI et de l'ISM manufacturiers, ainsi que des dépenses de construction.

Enfin, vendredi, les opérateurs prendront connaissance du rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi pour le mois de novembre (consensus 3,7% de taux de chômage, 200.000 créations de postes non-agricoles et autant dans le privé).

En attendant, c'est donc la Chine qui fait les gros titres avec un nouveau record d'infections au covid et un week-end agité de protestations dans tout le pays contre les restrictions liées à la pandémie. Les autorités locales ont fait état d'un nombre de nouvelles infections journalières de 40.052, contre 39.506 la veille, soit un niveau record pour le cinquième jour d'affilée. Les villes de Guangzhou et Chongqing seraient particulièrement affectées. Dans le centre-ville de Shanghai, manifestants et police se sont affrontés hier. Pékin et Shanghai demeurent sous surveillance. La situation chinoise inquiète les investisseurs, cette vague étant jugée sans précédent depuis l'accession au pouvoir de Xi Jinping. La politique de zéro-Covid suscite une opposition croissante au sein de la population. Les conséquences économiques pourraient également être fortes.