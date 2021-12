Wall Street : revoilà les sorcières !

C 'est la journée des Quatre Sorcières ce vendredi à Wall Street, ce qui entraîne parfois (mais de moins en moins) une volatilité accrue des marchés...

(Boursier.com) — C 'est la journée des Quatre Sorcières ce vendredi à Wall Street, ce qui entraîne parfois (mais de moins en moins) une volatilité accrue des marchés. Cet événement boursier, qui intervient 4 fois par an (le 3ème vendredi de chaque trimestre), correspond à l'arrivée à échéance simultanée de 4 types de contrats : les options sur indices et sur actions, ainsi que les contrats à terme sur les indices et les actions... Notons qu'il n'y aura par ailleurs pas de statistique notable outre-Atlantique ce jour, pas plus d'ailleurs que de publication trimestrielle importante d'entreprise cotée.

Les puristes pourront tout de même suivre les interventions de Mary Daly et Christopher Waller de la Fed, au terme d'une semaine marquée par l'officialisation de l'accélération du 'tapering' (réduction des achats d'actifs obligataires mensuels de la Fed), face au risque accru d'inflation durable.