Wall Street : retour dans le vert ?

La première tendance indicative est positive avant bourse à Wall Street ce lundi...

(Boursier.com) — La première tendance indicative est positive avant bourse à Wall Street ce lundi, le S&P 500 reprenant 0,5%, le Dow Jones 0,4% et le Nasdaq 0,8%. Après une semaine éprouvante, en particulier pour les grandes valeurs technologiques, la place américaine pourrait donc tenter de se ressaisir un peu, en attendant la Fed et les résultats financiers d'Apple.

Dans l'actualité économique, l'indice manufacturier de la Fed de Dallas est attendu ce lundi. La journée de demain sera marquée par le début de la réunion FOMC (comité monétaire de la Fed), mais aussi les publications de l'indice du coût de l'emploi, des indices FHFA et S&P Case-Shiller des prix des maisons, de l'indicateur PMI de Chicago et de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board.

Mercredi, les opérateurs surveilleront le rapport d'ADP sur l'emploi privé, l'indice PMI manufacturier final et l'ISM manufacturier, les dépenses de construction, le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes, le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains, et bien entendu le communiqué de politique monétaire de la Fed et la conférence de presse de Jerome Powell. L'outil FedWatch donne une probabilité de statu quo monétaire de 98% mercredi. La probabilité que la Fed laisse ses taux inchangés entre 5,25 et 5,5% jusqu'à la fin de l'année se situe à 73% environ.

Jeudi, les investisseurs suivront les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'étude Challenger sur les annonces de licenciements, les chiffres de la productivité non-agricole trimestrielle et les commandes industrielles. Enfin, vendredi, les marchés surveilleront le rapport mensuel gouvernemental sur la situation de l'emploi aux Etats-Unis, ainsi que l'indice Markit PMI composite final américain et que l'ISM des services.

La saison des publications trimestrielles se poursuit par ailleurs à Wall Street. McDonald's, Arista, Welltower, Public Storage, Pinterest, ON Semiconductor, Simon Property, Loews et Western Digital annoncent aujourd'hui leurs derniers comptes. Pfizer, AMD, Amgen, Caterpillar, Anheuser-Busch, Eaton, Marathon Petroleum, Sysco, Ecolab, GE HealthCare et Global Payments publient demain. Qualcomm, Mondelez, CVS Health, Airbnb, Humana, McKesson, PayPal, Thomson Reuters, Estée Lauder, MetLife, AIG, Williams Companies, Kraft Heinz, Seagen, Electronic Arts, DuPont, Yum! Brands, DoorDash, Allstate, Prudential et Cognizant, seront de la partie mercredi.

Apple dévoilera ses résultats financiers trimestriels après la clôture jeudi. Eli Lilly, ConocoPhillips, S&P Global, Starbucks, Stryker, Booking Holdings, Cigna, Regeneron, Southern Company, Zoetis, Duke Energy, Intercontinental Exchange, Shopify, Ferrari, Marriott, Pioneer Natural Resources, Monster Beverage, Motorola Solutions, Johnson Controls, Moderna, Rockwell Automation, Barrock Gold, Block ou Parker-Hannifin, publieront également jeudi. Enbridge, Sempra, Dominion Energy, Gartner ou Cardinal Health, annonceront vendredi.