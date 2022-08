Wall Street : retour au calme avant l'inflation

IL n'y aura pas de statistique notable outre-Atlantique ce lundi, en attendant les chiffres de la productivité non-agricole demain mardi et surtout...

(Boursier.com) — IL n'y aura pas de statistique notable outre-Atlantique ce lundi, en attendant les chiffres de la productivité non-agricole demain mardi et surtout l'indice américain des prix à la consommation du mois de juillet qui sera publié mercredi à 14h30 (consensus +0,2% en comparaison du mois antérieur et +8,7% en glissement annuel - soit un ralentissement après un record de 9,1% en juin ; consensus +0,5% hors alimentaire et énergie par rapport à juin et +6,1% sur un an selon FactSet). L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, les stocks de grossistes, le rapport hebdomadaire du Département à l'Energie sur les stocks pétroliers domestiques américains et la balance budgétaire US, seront aussi communiqués mercredi. Jeudi, les opérations suivront les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice des prix à la production du mois de juillet (consensus +0,3% par rapport à juin et +10,3% sur un an ; +7,8% en glissement annuel hors alimentaire et énergie).

Par ailleurs, le Sénat américain a adopté hier un plan de 430 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique, réduire le prix des médicaments et majorer certains impôts sur les entreprises. L''Inflation Reduction Act' a été adoptée par 51 voix contre 50, la vice-présidente Kamala Harris détenant un vote décisif. Le texte va être examiné par la Chambre des représentant, où un vote final est attendu vendredi. Le fameux plan vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à orienter les consommateurs vers les énergies vertes, à abaisser les coûts des médicaments sur ordonnance pour les personnes âgées et à renforcer les impôts sur les entreprises.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Dominion Energy, AIG, BioNTech, International Flavors & Fragrances, Tyson Foods, Barrick Gold, Take-Two Interactive, Palantir Technologies, Principal Financial Group, News Corp et Novavax, annoncent notamment leurs derniers comptes ce jour. Emerson Electric, Sysco, Roblox, GlobalFoundries, Coinbase, Akamai et Warner Music Group, publient demain mardi. Walt Disney, [US:uS56501R1068:0][US:uS56501R1068:0]Manulife[:US], Nio Inc, Fox Corporation et Wendy's dévoilent leurs chiffres mercredi. Baidu, Illumina, Cardinal Health et ResMed annoncent jeudi.