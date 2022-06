Wall Street : retour au calme avant l'inflation ?

L'actualité économique américaine est limitée ce mercredi, en attendant les chiffres hebdomadaires de l'emploi demain jeudi, puis l'indice des prix à...

(Boursier.com) — L 'actualité économique américaine est limitée ce mercredi, en attendant les chiffres hebdomadaires de l'emploi demain jeudi, puis l'indice des prix à la consommation du mois de mai et l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan vendredi. Les stocks préliminaires de grossistes du mois d'avril seront communiqués à 16 heures ce jour (consensus Bloomberg +2,1%). Le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques pour la semaine close au 3 juin sera révélé à 16h30.

Il n'y a pas de grande évolution ce jour concernant les grands thèmes animant le marché. Le resserrement de la politique monétaire mondiale dans le sillage de la Fed continue de dominer les débats et accroît le risque de récession. L'IPC américain de vendredi sera surveillé de près, alors que certains estiment que le pic d'inflation est atteint. La réouverture de la Chine après les fermetures du Covid reste un élément positif pour les marchés, avec l'atténuation des goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement. Néanmoins, plusieurs stratèges soulignent les inquiétudes liées aux révisions négatives des bénéfices (Target et JM Smucker hier) dans un contexte de pressions sur les coûts et de ralentissement de la demande.

L'attention commence aussi à se tourner vers la décision politique de la BCE attendue demain jeudi. Le consensus porte sur l'annonce de la fin du QE début juillet, qui serait suivie d'une hausse des taux. Le risque d'une hausse de 50 points de base gagne du terrain, même si l'on s'attend à ce que la banque centrale européenne commence son cycle avec un mouvement plus modeste de 25 points de base.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, auditionnée hier mardi par le Sénat, a déclaré que les États-Unis étaient confrontés à un "niveau d'inflation inacceptable" et a plaidé pour une orientation budgétaire appropriée pour contribuer à atténuer les pressions inflationnistes sans nuire à l'économie. Elle a averti que l'inflation devrait "rester élevée", sans préciser d'échéance. Elle a défendu les investissements prévus par Joe Biden dans son projet de budget 2023, notamment pour développer les énergies renouvelables et pour réduire le coût des médicaments sur ordonnance. "Le Congrès a de nombreux leviers pour alléger le fardeau des coûts qui pèsent sur les ménages", a aussi plaidé la ministre devant la commission des Finances du Sénat. Mme Yellen sera également entendue ce mercredi par la Chambre des représentants.

Mme Yellen, qui a admis récemment s'être trompée en jugeant l'inflation "transitoire", a répété mardi que l'année dernière, elle n'avait pas anticipé "un scénario dans lequel nous serions confrontés à de multiples variants du Covid (qui) perturberaient notre économie et la chaîne d'approvisionnement mondiale", ni "l'impact sur les prix des aliments et de l'énergie de l'invasion russe de l'Ukraine". Tout en assurant respecter l'indépendance de la Réserve fédérale, elle a déclaré que l'institution avait pour première mission de faire baisser l'inflation. "Pour atténuer les pressions inflationnistes sans nuire à la vigueur du marché du travail, une orientation budgétaire appropriée est nécessaire pour compléter les actions de politique monétaire" de la Fed, a-t-elle ajouté.

Joe Biden a présenté le 28 mars dernier un projet de budget 2023 (exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023) de près de 5.800 milliards de dollars. Ce projet donne la priorité à la taxation des Américains les plus riches, à la lutte contre la criminalité et à la défense, en vue de soutenir l'Ukraine face à l'invasion russe. Il prévoit aussi une réforme du prix des médicaments vendus sur ordonnance et des crédits d'impôt dans le domaine des technologies d'énergies dites propres.

Du côté de la Fed cette fois, les habituels intervenants sont en 'quiet period' avant la réunion monétaire (FOMC) des 14 et 15 juin, qui devrait être marquée par un nouveau durcissement monétaire d'un demi-point afin de contrer l'inflation. Devant cet empressement de la banque centrale américaine a durcir le ton et cette inflation pesante, les craintes portent toujours sur le scénario éventuel d'un atterrissage économique douloureux.

Vendredi seront donc publiés les chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de mai (consensus +8,2% pour le CPI non ajusté, en glissement annuel). Aux USA, les marchés tablent sur des hausses de taux d'un demi-point ce mois-ci et en juillet et de près de 200 points de base d'ici la fin de l'année.

Concernant la Chine, qui poursuit ses 'déconfinements', notons que la Secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a estimé sur CNN qu'une levée des tarifs douaniers sur certains produits chinois importés faisait sens afin de lutter contre l'inflation. Elle a jugé que certains tarifs douaniers liés à la sécurité nationale (acier ou aluminium par exemple) devaient être conservés, mais que d'autres pouvaient être réduits sur les produits de consommation ou les vélos. Biden entend pour sa part échanger sur ce sujet des 'tarifs' imposés à la Chine avec la Secrétaire au Trésor, Janet Yellen. Katherine Tai, Représentante américaine au Commerce, a quant à elle indiqué que les tarifs douaniers devaient rester en place afin de contraindre la Chine à revoir ses pratiques commerciales abusives.