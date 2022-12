Wall Street : retour au calme ?

Wall Street consolide légèrement avant bourse ce jeudi, au lendemain d'une séance de rebond (+4,41% sur le Nasdaq et +2,18% sur le Dow Jones)...

(Boursier.com) — Wall Street consolide légèrement avant bourse ce jeudi, au lendemain d'une séance de rebond (+4,41% sur le Nasdaq et +2,18% sur le Dow Jones). Le S&P 500 reperd 0,1%, le Dow Jones 0,1% également et le Nasdaq 0,2% avant bourse. Les indices avaient été dopés hier soir par les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, à propos du potentiel ralentissement du rythme du durcissement monétaire.

Ce jeudi, la journée sera marquée par les publications des inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30, consensus 240.000 selon FactSet pour la semaine close au 26 novembre), du rapport Challenger sur les annonces de licenciements des entreprises, des revenus et dépenses des ménages pour octobre (consensus +0,4% sur les revenus et +0,7% sur les dépenses ; +0,3% pour l'indice des prix core PCE en comparaison du mois antérieur), du PMI (15h45, consensus 47,6) et de l'ISM (16h, consensus 49,8) manufacturiers de novembre, ainsi que des dépenses de construction d'octobre (16h, consensus -0,25%).

Enfin, demain vendredi, les opérateurs prendront connaissance du rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi pour le mois de novembre (consensus 3,7% de taux de chômage, 200.000 créations de postes non-agricoles et autant dans le privé).

Jerome Powell a confirmé mercredi soir ce que de nombreux analystes anticipent depuis quelques semaines déjà à la lumière d'un début de ralentissement de l'inflation outre-Atlantique : "La banque centrale américaine pourrait freiner dès le mois de décembre le rythme de ses hausses de taux", a déclaré le président de la Réserve fédérale lors d'un débat organisé par la 'Brookings Institution' à Washington : "Il serait sensé de modérer le rythme, alors que nous approchons du niveau qui devrait être suffisant pour faire refluer l'inflation", a-t-il dit. "Le moment de la modération de la hausse des taux pourrait se produire dès la réunion de décembre", a-t-il ajouté...

Difficile d'être plus clair, même si la lutte contre l'inflation est "loin d'être terminée", a-t-il également souligné. Si Powell n'a pas précisé à quel niveau il situait le "taux neutre" (le fameux 'taux pivot'), il a expliqué qu'il était probable qu'il ressorte supérieur aux 4,6% évoqués par les responsables de la Fed dans leurs projections de septembre dernier.

Le combat contre l'inflation nécessitera "de conserver une politique restrictive pendant un certain temps", a-t-il poursuivi. "Nous resterons sur ce chemin tant que le travail ne sera pas achevé", a encore prévenu le boss de la banque centrale US. L'objectif de taux des fonds fédéraux, le principal instrument de la politique monétaire de la Fed, a été porté début novembre entre 3,75% et 4%, le niveau le plus élevé depuis début 2008. La banque centrale américaine a ainsi augmenté son taux lors des six dernières réunions, pilotant sa remontée la plus rapide depuis l'époque de Paul Volcker dans les années 1970 et 1980.

En outre, les nouvelles provenant de Chine sont également un peu plus engageantes. Pékin va autoriser certaines personnes contaminées au covid à effectuer leur période d'isolement à domicile plutôt que dans des centres dédiés, à certaines conditions. Différentes mesures d'assouplissement devraient être annoncées dans les prochains jours, a appris Reuters de deux sources au fait du dossier. Seule une partie des personnes testées positives au coronavirus pourront effectuer leur période d'isolement à domicile. Cette possibilité devrait notamment être ouverte aux femmes enceintes, personnes âgées et personnes souffrant d'autres maladies sous-jacentes. Les personnes considérées comme cas contacts seraient aussi autorisées à s'isoler à domicile sous réserve de certains critères. Selon les deux sources de l'agence, les autorités vont également intensifier les tests antigéniques et réduire la fréquence des campagnes massives de dépistage et le recours régulier aux tests PCR.

Dollar General, Marvell Technology, Kroger, Ulta Beauty et Zscaler, annoncent leurs derniers résultats financiers trimestriels ce jour à Wall Street.