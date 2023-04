Wall Street : résultats trimestriels, inflation et Fed

Wall Street terminait hier soir en ordre dispersé, avec un gain de 0,29% sur le Dow Jones mais une baisse de 0,43% pour le Nasdaq...

(Boursier.com) — Wall Street terminait hier soir en ordre dispersé, avec un gain de 0,29% sur le Dow Jones mais une baisse de 0,43% pour le Nasdaq. La semaine sera assez animée sur la cote américaine. Les opérateurs suivront les jours prochains les chiffres de l'inflation (ce mercredi) et les premiers résultats financiers trimestriels de la 'saison', avec les bancaires.

Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee (membre votant), a affirmé hier que la Fed devait mieux comprendre où allaient les vents contraires financiers, et que les décideurs devraient recueillir des données supplémentaires et faire attention à ne pas augmenter les taux de manière trop agressive, en particulier après les récentes faillites bancaires. Goolsbee a noté que les turbulences bancaires s'étaient calmées au cours des dernières semaines, tout en ajoutant que la crise du crédit aurait un impact important sur les petites institutions et sur différentes parties du pays qui dépendent des banques régionales. Les premières lectures d'économistes ont noté que Goolsbee était plus accommodant que les autres membres votants, étant donné sa grande concentration sur les conditions financières, et bien que Goolsbee n'ait donné aucune indication sur ses attentes pour la réunion FOMC de mai.

Le président de la Fed de New York, John Williams, autre membre votant du FOMC, avait déclaré plus tôt hier qu'une autre hausse des taux était un point de départ raisonnable, bien que la trajectoire des taux soit déterminée par les données et les perspectives. Williams a également minimisé l'impact de la tourmente bancaire, affirmant que les responsables de la Fed ne voyaient aucun signe de "choc négatif". Il juge qu'il reste du travail pour maîtriser l'inflation, toujours très élevée, alors que le marché de l'emploi reste quant à lui assez solide.

Vendredi, alors que la cote US était fermée, les investisseurs avaient tout de même pris connaissance des derniers chiffres de l'emploi aux États-Unis. Les créations de postes non-agricoles sont ressorties assez proches des attentes pour le mois de mars à 236.000, alors que le taux de chômage est resté à très bas niveau à 3,5%. L'emploi a continué à augmenter dans les loisirs et l'hôtellerie, le segment gouvernemental, les services professionnels et aux entreprises, ainsi que les soins de santé.

Ce rapport de l'emploi plutôt solide supporte la thèse d'une hausse de taux d'un quart de point en mai. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité actuelle d'une telle hausse, qui porterait le taux des fed funds entre 5 et 5,25%, est de 76%, contre 24% de probabilité d'un statu quo. Notons que le géant américain de la gestion d'actifs BlackRock a estimé quant à lui que la Fed pourrait choisir le statu quo le 3 mai, à l'issue de sa prochaine réunion monétaire. Concernant le resserrement monétaire quantitatif cette fois, la Fed de New York a estimé que le bilan de la banque centrale américaine devrait reculer de 8.700 milliards de dollars à 6.000 milliards de dollars d'ici mi-2025...

Les marchés seront très attentifs ce mercredi aux chiffres de l'inflation américaine du mois de mars, attendus à 14h30. Le consensus FactSet est de 0,3% de hausse de l'indice des prix à la consommation en comparaison du mois antérieur, soit 5,2% en glissement annuel. Hors alimentaire et énergie, éléments volatils, ce consensus se situe à 0,4% de progression sur un mois et 5,6% sur un an.

Les opérateurs suivront aussi à 16 heures l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, puis à 16h30 le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains et à 20 heures, la balance budgétaire ainsi que les Minutes du FOMC, dernière réunion monétaire de la Fed.

Concernant la Fed toujours, Thomas Barkin, patron de la Fed de Richmond, intervient aujourd'hui, tout comme Mary Daly, qui dirige la Fed de San Francisco.

Notons enfin que l'investisseur légendaire d'Omaha, Warren Buffett, a estimé aujourd'hui que le président de la Fed, Jerome Powell, avait fait "un travail incroyable". Buffett a même confié qu'il ne se pensait pas capable de mieux diriger la banque centrale US.

Demain, les investisseurs prendront connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage et de l'indice des prix à la production. Vendredi, les ventes de détail, les prix à l'import et à l'export, la production industrielle, les stocks et ventes des entreprises, ainsi que l'indice du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan, feront l'actualité.

La semaine est également marquée par le début des publications trimestrielles à Wall Street. Ce mercredi, Bed Bath & Beyond, ex-meme stock qui joue sa survie, annoncera ses chiffres. Jeudi, Progressive Corporation, Fastenal, Delta Air Lines et National Beverage seront de la partie. Vendredi, enfin, UnitedHealth, JP Morgan Chase, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup et PNC Financial Services, communiqueront leurs derniers comptes.