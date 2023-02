Wall Street reste sous le choc, après la sanction de la veille

Wall Street est attendu légèrement dans le rouge, toujours groggy après la chute de la veille menée par le Nasdaq (-2,5%) et suivie de près par le Dow...

(Boursier.com) — Wall Street est attendu légèrement dans le rouge, toujours groggy après la chute de la veille menée par le Nasdaq (-2,5%) et suivie de près par le Dow Jones (-2,06%). Avant bourse ce mercredi, le S&P 500 perd 0,1%, le Dow Jones 0,1% également et le Nasdaq 0,2%. Les opérateurs redoublent donc de prudence, alors qu'à la perspective d'une poursuite du durcissement monétaire de la Fed dans un contexte d'inflation toujours forte s'ajoutent les inquiétudes géopolitiques grandissantes. Sur le Nymex, le baril de brut WTI abandonne 1% à 75,6$. L'once d'or se stabilise à 1.843$. L'indice dollar avance de 0,1% face à un panier de devises.

L'indice de confiance des investisseurs institutionnels mesuré par State Street pour le mois de février sera communiqué dans l'après-midi. Dans la soirée, les investisseurs seront attentifs aux Minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed, marquée par une hausse de taux de 25 points de base. Concernant la réunion suivante, des 21 et 22 mars, l'outil FedWatch du CME Group indique une probabilité de 79% d'une nouvelle hausse de taux d'un quart de point, qui porterait le taux des 'fed funds' entre 4,75 et 5%. La probabilité d'un geste plus fort de 50 points de base se situe à 21%. Le taux terminal envisagé est désormais plutôt de 5,25-5,5%, et selon les derniers commentaires de responsables de la Fed, il n'est pas impossible qu'il soit maintenu jusqu'à la fin de l'année. Justement, John Williams, patron de la Fed de New York, s'exprimera ce soir, ce qui permettra peut-être d'en savoir plus.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Nvidia, TJX, Baidu, eBay, Lucid Group, Garmin, Mosaic, Etsy ou NetApp, publient aujourd'hui leurs derniers comptes trimestriels. Coinbase ou Palo Alto Networks annonçaient hier soir.