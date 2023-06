Wall Street reste dans le rouge, en attendant Powell

Wall Street redouble de prudence en attendant les interventions de Jerome Powell devant le Congrès cette semaine...

(Boursier.com) — Wall Street redouble de prudence en attendant les interventions de Jerome Powell devant le Congrès cette semaine. Le S&P 500 abandonne 0,5% en pré-séance ce jour, le Dow Jones 0,4% et le Nasdaq 0,6%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI grappille 0,3% à 72,1$. L'once d'or perd 0,3% à 1.966$. L'indice dollar recule de 0,1% face à un panier de devises de référence.

Les marchés boursiers américains étaient fermés hier lundi pour observer 'Juneteenth', nouveau jour férié fédéral, s'ajoutant à la liste des jours fériés du marché qui comprend également le jour de Thanksgiving et le jour de Noël, la journée de Martin Luther King, Jr, l'anniversaire de Washington, le Memorial Day (...). Ce jour férié constitue un symbole de l'émancipation des esclaves afro-américains et correspond à l'annonce par le général Gordon Granger, le 19 juin 1865, au Texas, d'ordres fédéraux libérant les esclaves du Texas.

Dans l'actualité économique cette semaine à Wall Street, les opérateurs suivaient hier l'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders pour le mois de juin. Ce dernier ressortait à 55, contre un consensus de 50 et un niveau de 50 également un mois avant.

Ce mardi, les marchés seront attentifs aux mises en chantier de logements et permis de construire du mois de mai qui seront annoncés à 14h30 (consensus 1,4 million pour les mises en chantier, 1,405 million pour les permis).

Demain mercredi, la Fed sera en force avec des interventions de Loretta Mester, Austan Goolsbee, Philip Jefferson, Lisa Cook, et surtout de son président Jerome Powell - qui livrera son témoignage 'semi-annuel' sur la politique monétaire au Congrès, devant le Comité des services financiers de la Chambre des représentants. Powell interviendra aussi jeudi, devant le Comité bancaire du Sénat.

Selon l'outil FedWatch en temps réel du CME Group, la plus forte probabilité pour la prochaine réunion monétaire de la banque centrale américaine, celle des 25 et 26 juillet, est d'une hausse de 25 points de base du taux des fed funds entre 5,25 et 5,5%. Lors de la précédente réunion, la Fed avait choisi de marquer une pause en laissant ses taux inchangés entre 5 et 5,25%, afin d'observer l'impact des mesures antérieures de durcissement monétaire accéléré. Il n'est pas certain que les interventions de Powell cette semaine fournissent des éléments déterminants, son discours étant peu susceptible d'avoir évolué en quelques jours. Plus tôt ce mois, le leader de la Fed a exclu tout assouplissement monétaire cette année, alors que le 'dot plot', présentation sous forme de graphique à points des anticipations des membres de la banque, montrait l'hypothèse de deux hausses de taux supplémentaires d'ici la fin de l'année.

Jeudi également, les investisseurs suivront notamment les inscriptions US au chômage, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago, la balance des comptes courants, les reventes de logements existants, l'indice des indicateurs avancés, le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains, et enfin l'indice manufacturier de la Fed de Dallas. L'indice flash PMI composite américain sera communiqué vendredi. Enfin, Loretta Mester de la Fed intervient aussi jeudi et vendredi.

Dans l'actualité des entreprises américaines cette semaine, FedEx publie ce soir ses derniers résultats financiers trimestriels, KB Home annonce mercredi soir, et Accenture jeudi soir. Darden Restaurants et FactSet publient également jeudi, avant l'ouverture. A noter également, l'assemblée générale des actionnaires de Nvidia, qui se tient ici encore jeudi.

Ailleurs dans le monde, les investisseurs ont été quelque peu déçus ce matin des annonces de la banque centrale chinoise. Pékin a abaissé ce mardi deux taux d'intérêt de référence pour la première fois en dix mois, mais ce soutien économique a été jugé un peu timoré par certains observateurs. La Banque populaire de Chine a fixé son taux préférentiel de prêt à un an à 3,55% contre 3,65% et le taux à cinq ans, référence pour les prêts hypothécaires, a lui aussi été réduit de dix points de base à 4,20%. Une enquête Reuters montre que les analystes attendaient pour certains des baisses de taux un peu plus significatives.