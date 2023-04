Wall Street : repli prudent, avant les chiffres de l'emploi

Wall Street est attendu dans le rouge avant bourse ce mercredi, le S&P 500 abandonnant 0,2%, le Dow Jones 0,1% et le Nasdaq 0,2%...

(Boursier.com) — Wall Street est attendu dans le rouge avant bourse ce mercredi, le S&P 500 abandonnant 0,2%, le Dow Jones 0,1% et le Nasdaq 0,2%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI cède 0,2% à 80,6$. L'once d'or se stabilise à 2.039$. L'indice dollar gagne 0,1% face à un panier de devises. Après un joli rebond du Nasdaq ces dernières semaines, les opérateurs font preuve d'un peu plus de modération, alors qu'approchent les publications financières trimestrielles, la saison des résultats débutant la semaine prochaine... avec les valeurs bancaires. Compte tenu du récent 'stress bancaire', avec l'effondrement de deux banques moyennes, les enjeux sont certains.

Les chiffres américains de l'emploi sont sous surveillance cette semaine. Hier, les opérateurs ont pris connaissance d'un rapport du Département au Travail faisant ressortir des ouvertures de postes aux États-Unis pour le mois de février au nombre de 9,931 millions, contre 10,4 millions de consensus de marché et 10,563 millions pour la lecture révisée du mois précédent. Le rapport 'JOLTS' de février a donc montré une baisse notable, matérialisant un plus bas depuis juin 2021 pour ces ouvertures de postes. Le communiqué a noté de fortes baisses des ouvertures pour les services professionnels/aux entreprises et les soins de santé, mais des augmentations pour la construction et les divertissements/loisirs. Le taux de démissions a augmenté légèrement à 2,6% par rapport aux 2,5% du mois précédent. Les embauches et départs ont peu évolué par rapport au mois antérieur.

Ce rapport plus faible que prévu montre donc un potentiel ralentissement / relâchement du marché du travail et pourrait être pris en compte dans le calcul des taux de la Fed - le consensus prévoyant désormais une pause monétaire le 3 mai (à 55% contre 45% de probabilité d'une hausse d'un quart de point).

Ce rapport JOLTS parvient aux marchés juste avant les données sur l'emploi de mars. Les chiffres de l'emploi privé américain mesurés par ADP pour le mois de mars sortiront à 14h15 ce jour, le consensus étant de 205.000 créations de postes contre 242.000 en février.

Le rapport mensuel gouvernemental américain sur la situation de l'emploi pour le mois de mars est attendu vendredi à 14h30, bien que le marché boursier soit fermé pour le Vendredi Saint. Le consensus est de 240.000 créations de postes non-agricoles contre 311.000 le mois précédent, avec un taux de chômage qui devrait rester à 3,6% et un salaire horaire moyen attendu en hausse de 0,3% d'un mois sur l'autre (par rapport au rythme mensuel de 0,2% de février).

Ce mercredi, les investisseurs suivront par ailleurs la balance du commerce international des biens et services de février, l'indice PMI composite final américain du mois de mars, ainsi que l'ISM des services et le rapport sur les stocks pétroliers domestiques hebdomadaires.

Loretta Mester, patronne de la Fed de Cleveland, qui s'exprimait hier, a jugé que le taux des fonds fédéraux devait passer au-dessus de 5%. Dans un discours aux Money Marketeers, Mester (non-votante), a prescrit un resserrement supplémentaire pour ramener l'inflation vers l'objectif de la Fed, en portant ainsi le taux des fed funds au-dessus des 5%. Selon elle, l'ampleur du mouvement dépendra du rythme de ralentissement de l'inflation et de la demande. Mester a souligné que l'inflation restait trop élevée, mais s'attend à une certaine amélioration cette année à environ 3-3,75% et à un retour à l'objectif de 2% en 2025. Les prévisions de Mester sont similaires au consensus du FOMC, même si elle voit les pressions inflationnistes rester plus persistantes.

La dirigeante a par ailleurs accordé une certaine attention à la stabilité financière, réaffirmant que cela faisait partie intégrante de la 'formulation de politique monétaire'. Elle ne voit donc pas de compromis avec la stabilité des prix. Des tensions bancaires reconnues sont apparues à l'approche de la réunion du FOMC de mars, provoquant une réaction rapide des autorités, a relevé Mester, notant que ces tensions s'étaient atténuées depuis et ajoutant que la Fed continuait de surveiller attentivement les conditions, prête à prendre de nouvelles mesures si nécessaire pour assurer la stabilité financière.

Ailleurs dans le monde ce matin, les chiffres allemands de l'industrie manufacturière et ceux, français, de la production, ont dépassé les attentes. Les indices PMI des services de la zone euro et du Royaume-Uni sont ressortis sans réelle surprise, traduisant une expansion tangible.