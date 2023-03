Wall Street : repli prudent avant la Fed

Après un notable sursaut hier mené par les valeurs financières et le Nasdaq, Wall Street consolide prudemment en pré-séance ce mercredi...

(Boursier.com) — Après un notable sursaut hier mené par les valeurs financières et le Nasdaq, Wall Street consolide prudemment en pré-séance ce mercredi. Le S&P 500 cède 0,2%, le Dow Jones 0,1% et le Nasdaq 0,3%. Les opérateurs demeurent hésitants, alors que la Fed devra probablement justifier ce soir une politique un peu moins dure, malgré l'inflation toujours pressante. Sur le Nymex, le baril de brut WTI perd 0,4% à 69,4$. L'once d'or avance de 0,3% à 1.946$. L'indice dollar fléchit de 0,2% face à un panier de devises de référence.

Sur le front économique ce jour, le rapport hebdomadaire du Département à l'Énergie concernant les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 17 mars, sera communiqué à 15h30, mais c'est donc surtout la Fed qui retiendra l'attention. Le verdict monétaire de la 'Federal Reserve' sera donc connu ce soir à 19 heures. Suivra la conférence de presse de Jerome Powell, patron de la digne institution monétaire, à 19h30. Il s'agira pour le leader de la Fed de manier la nuance, alors que la banque centrale américaine se trouve confrontée à une situation particulièrement délicate, puisque l'économie et la planète financière commencent à craquer, alors même que l'inflation est très loin d'être résorbée. Selon l'outil FactSet du CME Group, la probabilité dominante (88%) est actuellement celle d'une hausse de taux d'un quart de point ce soir, qui porterait le taux des 'fed funds' entre 4,75 et 5%. La probabilité d'un statu quo n'est que de 12%, malgré la crise bancaire toute récente. Parmi les brokers de Wall Street, les avis sont très divers, Goldman Sachs anticipant un statu quo et Nomura une baisse d'un quart de point, tandis que d'autres, tels que JP Morgan ou Morgan Stanley, prévoient un relèvement de 25 points de base.

Concernant la réunion suivante, des 2 et 3 mai, l'outil FedWatch donne une probabilité de plus de 60% d'une fourchette allant de 5 à 5,25%, contre 35% de probabilité pour la fourchette 4,75 à 5%. Le "pivot" monétaire interviendrait en juin ou juillet d'après FedWatch, dont les données sont toutefois très volatiles depuis quelques jours avec la crise bancaire...

Dans le même temps, les chiffres de l'inflation à travers le monde ne donnent pas de signal clair d'apaisement. Au contraire, l'indice britannique des prix à la consommation publié ce matin a affiché en données harmonisées européennes une augmentation de 1,1% en février en comparaison du mois antérieur, soit une progression de 10,4% sur un an contre 9,8% de consensus FactSet.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Nike et GameStop publiaient hier soir leurs trimestriels, avec une déception sur les marges de Nike et un profit surprise pour GameStop. Ce mercredi, Chewy et KB Home annoncent leurs derniers résultats financiers trimestriels.