Wall Street remonte, avec les espoirs géopolitiques

(Boursier.com) — Wall Street reprend de la hauteur avant bourse ce vendredi, stimulé par le retour des espoirs géopolitiques. Le Dow Jones avance ainsi de 0,6%. Le S&P 500 affiche un gain comparable. Le baril de brut WTI se stabilise à 100$ tout juste. L'once d'or perd 0,9% à 1.931$. L'indice dollar gagne 0,2% face à un panier de devises. Le Bitcoin consolide sur les 45.000$.

Les marchés reprennent donc espoir dans une solution diplomatique au conflit russo-ukrainien. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a en effet évoqué aujourd'hui des progrès dans les négociations avec l'Ukraine. Lavrov ajoute que le Kremlin prépare sa réponse aux propositions de Kiev. Il précise que les pourparlers vont se poursuivre et se félicite d'une attitude ukrainienne jugée beaucoup plus "compréhensive" sur la question de la Crimée, annexée par la Russie en 2014, et du Donbass, où Moscou a reconnu l'indépendance des républiques autoproclamées de Donetsk et Louhansk.

En outre, les troupes russes auraient commencé à se retirer de la région de Kiev et de celle voisine de Tchernihiv, ont affirmé les gouverneurs de ces deux régions, cités par Reuters. Le ministère russe de la Défense avait indiqué plus tôt cette semaine son intention de réduire son activité autour de Kiev et Tchernihiv pour concentrer ses efforts militaires sur la "libération" du Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Le gouverneur de la région de Kiev, Oleksandre Pavlyouk, a précisé sur Telegram qu'une partie des troupes russes qui assiégeaient la capitale avaient pris la direction de la Biélorussie. En revanche, les forces russes auraient entrepris de consolider leurs positions à Boutcha, ville située entre Irpin et Hostomel. Le gouverneur de l'oblast de Tchernihiv, Viatcheslav Tchaus, a lui aussi fait état du retrait d'une partie des troupes russes qui assiégeaient la ville depuis plus d'un mois.

Sur le front économique à Wall Street ce vendredi, les opérateurs suivront surtout le rapport gouvernemental mensuel américain concernant la situation de l'emploi, ainsi que les indices manufacturiers PMI et ISM. Le rapport sur l'emploi du mois de mars sera communiqué à 14h30 (consensus 490.000 créations de postes non-agricoles, pour 3,7% de chômage, 458.000 créations dans le privé, 62,4% de taux de participation et +0,4% pour le salaire horaire moyen, selon Bloomberg). L'indice PMI manufacturier final américain du mois de mars sera révélé à 15h45 (consensus 58,5). L'ISM manufacturier du même mois sera communiqué à 16 heures (consensus 59). Enfin, les dépenses de construction de février seront annoncées à 16 heures (consensus +0,9%).