Wall Street : rebond en vue !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street reprend de la hauteur avant bourse ce lundi, le S&P500 s'adjugeant 1,6% et le Nasdaq 1,4%, contre une hausse de 1,6% de l'indice historique Dow Jones. Le baril de brut WTI se redresse de plus de 5% sur le Nymex, à 31$, avec les réductions de production et les signaux timides de reprise de la demande. Le Brent de la mer du Nord avance de 4,3% à 33,9$. L'once d'or prend 1% à 1.772$.

Le sursaut des prix du pétrole et les espoirs de reprise économique soutiennent donc les marchés, qui s'offrent un joli rebond. Sur le front sanitaire, l'épidémie semble ralentir encore, mais rien n'est assuré, d'autant que les déconfinements font toujours peser le risque d'une nouvelle vague. Selon l'Université Johns Hopkins, le nouveau coronavirus a contaminé désormais plus de 4,7 millions de personnes dans le monde depuis le début de l'épidémie, dont près de 1,5 million aux Etats-Unis, 282 milliers en Russie ou encore 245 milliers au Royaume-Uni. La pandémie a fait désormais près de 90.000 morts aux USA et près de 35.000 au Royaume-Uni.

Sur le front économique, outre-Atlantique, l'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders (NAHB) pour le mois de mai sera communiqué à 16 heures (consensus 33). Demain mardi, les mises en chantier de logements et permis de construire seront annoncés à 14h30. Le président de la Fed, Jerome Powell, interviendra par ailleurs demain. La semaine dernière, il a clairement repoussé l'idée des taux négatifs voulus par Donald Trump...

A l'international, le Japon est repassé en récession pour la première fois depuis quatre ans et demi. Ainsi, le produit intérieur brut japonais s'est contracté au premier trimestre sur un rythme de 3,4%, après une correction de 7,3% pour la lecture finale du dernier trimestre 2019.

Dans l'actualité des entreprises, alors qu'Apple va rouvrir cette semaine certaines boutiques aux USA, peu de publications financières trimestrielles sont à suivre ce jour.