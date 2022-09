Wall Street : rapport sur l'emploi sous haute surveillance

Dans l'actualité économique à Wall Street ce vendredi, les opérateurs seront surtout attentifs au rapport mensuel gouvernemental sur l'emploi pour le...

(Boursier.com) — Dans l'actualité économique à Wall Street ce vendredi, les opérateurs seront surtout attentifs au rapport mensuel gouvernemental sur l'emploi pour le mois d'août 2022, qui sera publié à 14h30. Le consensus FactSet est logé à 300.000 créations de postes non-agricoles, dont 295.000 dans le privé et 18.000 dans le secteur manufacturier. Le taux de chômage est attendu stable à 3,5%. Le salaire horaire moyen est anticipé en hausse de 0,4% en comparaison du mois antérieur et de 5,3% sur un an.

Rappelons que le rapport d'ADP sur l'emploi privé américain d'août publié mercredi n'avait fait ressortir que 132.000 créations d'emplois, deux fois moins que prévu. Néanmoins, ce rapport affiche souvent d'importants écarts avec le rapport gouvernemental sur la situation de l'emploi.

Les commandes industrielles du mois de juillet seront quant à elles révélées à 16 heures (consensus +0,2% en comparaison du mois précédent, après un gain de 2% en juin).

Les ventes automobiles américaines du mois d'août sont aussi attendues aujourd'hui.