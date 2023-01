Wall Street : quelques 'stats' et publications à ne pas manquer

L'actualité économique et financière demeure assez fournie à Wall Street ce jour...

(Boursier.com) — L 'actualité économique et financière demeure assez fournie à Wall Street ce jour. Les revenus et dépenses personnelles des ménages pour le mois de décembre seront connus à 14h30 (consensus FactSet +0,2% pour les revenus personnels en comparaison du mois antérieur, stabilité pour les dépenses personnelles de consommation et +0,3% pour l'indice des prix 'core PCE' suivi par la Fed - soit +4,4% sur un an). L'indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan pour le mois de janvier 2023 sera révélé à 16 heures (consensus 64,6). L'indice des promesses de ventes de logements aux USA pour le mois de décembre, mesuré par la National Association of Realtors, sera connu à la même heure (consensus -2% en comparaison du mois précédent).

Après les annonces d'Intel et de Visa hier soir, les publications financières trimestrielles des entreprises se poursuivent par ailleurs à Wall Street ce jour. Chevron, American Express, Charter Communications, HCA Healthcare, Colgate-Palmolive, Booz Allen Hamilton, Autoliv et bien d'autres, dévoileront ainsi leurs comptes avant bourse.