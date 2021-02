Wall Street : quelques rendez-vous à ne pas manquer

Il n'y aura pas de statistique notable ce lundi à Wall Street, mais les opérateurs pourront suivre l'intervention de Loretta Mester de la Fed...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Il n'y aura pas de statistique notable ce lundi à Wall Street, mais les opérateurs pourront suivre l'intervention de Loretta Mester de la Fed. Demain mardi, le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes aux Etats-Unis sera communiqué à 16 heures. Mercredi, les investisseurs suivront l'indice des prix à la consommation, l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta et les stocks de grossistes, ainsi que le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains. Le déficit budgétaire de janvier sera communiqué à 20 heures mercredi, alors que le président de la Fed Jerome Powell s'exprimera à la même heure. Jeudi, il faudra suivre les inscriptions hebdomadaires au chômage. Enfin, vendredi, les investisseurs surveilleront l'indice du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan.

Dans l'actualité des entreprises cette fois, Dun & Bradstreet, Hasbro, CNA, Loews, KKR, Leggett & Platt et Take-Two Interactive, annoncent leurs comptes ce lundi. Akamai, Cisco Systems (après bourse), Coty, DuPont, Gartner, Yelp, Lyft ou Mattel, seront de la partie mardi. Under Armour, Altice USA, Western Union, Coca-Cola, Criteo, CME Group, Zynga ou Uber Technologies, publient mercredi. Borgwarner, Molson Coors, Duke Energy, Kraft Heinz, Walt Disney (après la clôture), Kellogg, Expedia, Tyson Foods, PepsiCo et Verisign, annoncent jeudi. Vendredi, la journée sera plus calme, avec tout de même les résultats de Moody's, Dominion Energy, American Axle et Newell Brands.