Wall Street : prudence avant Powell

Wall Street s'affiche assez incertain pour l'heure, avant bourse ce mardi, dans l'attente de l'intervention de Jerome Powell ce soir dans le cadre...

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche assez incertain pour l'heure, avant bourse ce mardi, dans l'attente de l'intervention de Jerome Powell ce soir dans le cadre d'une interview qui sera accordée à l'Economic Club de Washington. Le S&P 500 pointe en hausse de 0,1%, alors que le Dow Jones rend 0,1%. Le Nasdaq s'adjuge 0,2%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI s'adjuge 1,8% à 75,4$. L'once d'or grappille 0,1% à 1.881$. L'indice dollar avance de 0,1% face à un panier de devises.

Jerome Powell, le patron de la Fed, avait rassuré les marchés la semaine dernière en reconnaissant le début de désinflation. Son ton plus accommodant avait alimenté mercredi les espoirs de pivot monétaire, espoirs aussi vite douchés, vendredi, par les publications de solides indicateurs de l'emploi et des services aux Etats-Unis. Ainsi, l'ISM des services avait surpris en vive progression, alors que les créations d'emplois non-agricoles de janvier étaient ressorties supérieures à 500.000 et que le taux de chômage s'était affiché au plus bas d'un demi-siècle, donnant l'image d'une économie américaine particulièrement résiliente... pour l'instant, face au durcissement monétaire accéléré de la Fed. Il s'agit donc de savoir si Powell profitera de son intervention du jour pour tempérer les ardeurs des marchés et rappeler la détermination de la Fed à lutter contre l'inflation toujours présente, et s'il commentera les derniers chiffres très solides de l'emploi, ou bien s'il s'en tiendra à sa posture récente un peu plus souple.

Raphael Bostic, le président de la Fed d'Atlanta, a peut-être fourni des indices avant l'intervention de Powell. Hier, Bostic a confié à Bloomberg que la Fed pourrait devoir pousser les taux plus haut encore, considérant un taux terminal plus élevé ou l'éventualité d'un retour à une hausse de 50 points de base, compte tenu notamment du récent rapport sur l'emploi particulièrement solide. Le rapport sur l'emploi signifierait donc potentiellement, selon lui, que la Fed pourrait devoir travailler un peu plus, le responsable faisant ici allusion à un taux terminal plus élevé.

Neel Kashkari de la Fed de Minneapolis, qui n'est pas non plus l'ami des marchés financiers, a confirmé sa posture et sa vision d'un taux terminal de 5,4%, jugeant sur CNN que la Fed avait encore du travail. "J'ai moi aussi été surpris par les gros chiffres de l'emploi. Cela m'indique que jusqu'à présent, nous ne voyons pas beaucoup l'empreinte de notre resserrement à ce jour sur le marché du travail... Je n'ai encore rien vu pour abaisser mes anticipations sur les taux", a lancé Kashkari, qui plaide donc pour une poursuite du durcissement monétaire, jugeant le marché du travail trop "chaud" pour faire baisser l'inflation.

Dans l'actualité économique américaine ce mardi, les opérateurs suivront également la balance du commerce international des biens et services (14h30), ainsi que les chiffres du crédit à la consommation (21 heures). Powell intervient à 18h40. Michael Barr, vice-président de la supervision au sein de la Fed, livrera aussi quelques commentaires dans la soirée.

Les publications financières trimestrielles des entreprises se poursuivent quant à elles à Wall Street. Fiserv, KKR, Centene, Carrier Global, Transdigm, DuPont, Gartner ou The Carlyle Group, annoncent avant bourse. Vertex Pharmaceuticals, Chipotle Mexican Grill, Fortinet, Prudential Financial, Illumina, Enphase, Yum China, Paycom Software ou Omnicom seront de la fête après bourse.