Wall Street progresse encore malgré les incertitudes

Wall Street progresse encore malgré les incertitudes









La cote américaine poursuit pour l'heure sur sa lancée de la veille, avant bourse ce mardi...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cote américaine poursuit pour l'heure sur sa lancée de la veille, avant bourse ce mardi. Le Nasdaq gagne 0,4%, alors que le DJIA prend 0,2% et le S&P 500 0,3%. Le baril de brut WTI recule de 0,3% sous les 66$, alors que l'once d'or se stabilise à 1.884$. L'indice dollar perd 0,2% face à un panier de devises de référence. Le bitcoin se redresse de 2% sur 24 heures sur Bitfinex à 37.300$.

Les marchés surmontent donc leurs craintes concernant l'inflation et le tapering éventuel, malgré les derniers commentaires des responsables de la Fed laissant entendre globalement que des discussions devraient débuter prochainement sur le sujet de la réduction des achats d'actifs. Wall Street "joue" par ailleurs l'idée d'une inflation transitoire. Sur le front budgétaire, les choses se compliquent concernant les discussions sur le plan d'infrastructures. Les négociations bipartisanes n'ont en effet pas été fertiles, ce qui pourrait contraindre la Maison blanche à agir seule. Les Républicains doivent toutefois encore se réunir ce jour sur la question, et pourraient selon Bloomberg avancer une proposition de 1.000 milliards de dollars sur huit ans. L'administration Biden se montre enfin confiante concernant la réception de sa proposition de taxe minimale de 15%, qui devrait être soutenue par le G7.

Dans l'actualité économique à Wall Street ce mardi, l'indice S&P Case-Shiller des prix des maisons pour le mois de mars sera communiqué à 15 heures (consensus +1,1% pour l'indice '20-City' ajusté en comparaison du mois antérieur). L'indice de la Federal Housing Finance Agency (FHFA) concernant les prix des maisons pour le même mois sera annoncé lui aussi à 15 heures (consensus +1%).

Les ventes de logements neufs du mois d'avril seront révélées à 16 heures (consensus au rythme de 955.000, en déclin en comparaison de mars).

L'indice de confiance des consommateurs américains pour le mois de mai, mesuré par le Conference Board, sera publié à 16 heures (consensus 119,5).

L'indice manufacturier régional de la Fed de Richmond pour le mois de mai sera également annoncé à 16 heures (consensus 15).

Randal Quarles de la Fed s'exprimera durant la journée, au lendemain des interventions de Lael Brainard, Loretta Mester, Raphael Bostic et Esther George. Notons aussi que le CEO de Morgan Stanley a estimé ce jour que le 'tapering' de la Fed pourrait débuter d'ici à la fin de l'année, suivi l'an prochain d'une hausse des taux.

Ailleurs dans le monde, l'Ifo allemand signale un climat des affaires au plus haut de deux ans, mais les chiffres locaux du PIB traduisent l'impact du confinement sur la consommation. La confiance des consommateurs sud-coréens est quant à elle au plus haut de trois ans. Enfin, l'Inde prépare un vaste package de stimulus pour les secteurs les plus touchés par le covid.

Du côté des cryptomonnaies, l'accalmie se confirme. Elon Musk a discuté avec les professionnels de l'activité de minage en Amérique du Nord de la soutenabilité des jetons digitaux...

Concernant la pénurie mondiale de 'semis', le Secrétaire US au Commerce a estimé que le financement de l'industrie américaine pourrait se traduire par les créations de sept à dix nouvelles usines.

L'actualité entreprises est marquée quant à elle par le proche accord d'Amazon pour le rachat de MGM. Square entend pour sa part offrir des comptes courants et d'épargne. Disney entendrait fermer une centaine de chaînes TV à l'international cette année afin de se concentrer sur le streaming.

Autozone, Agilent Technologies, Toll Brothers, Intuit, Nordstrom et Urban Outfitters, publient aujourd'hui leurs comptes.