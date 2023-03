Wall Street : première tendance en repli, en attendant l'emploi

Wall Street est attendu en retrait pour l'heure avant bourse ce jeudi...

(Boursier.com) — Wall Street est attendu en retrait pour l'heure avant bourse ce jeudi, le S&P 500 régressant de 0,2%, le Dow Jones de 0,1% et le Nasdaq de 0,4%. La prudence prévaut, après les interventions du président de la Fed Jerome Powell cette semaine. Ce dernier a donc indiqué que les taux finaux seraient probablement supérieurs aux attentes, et que la banque centrale se tenait prête si besoin à accélérer le rythme de la hausse des taux afin de lutter contre l'inflation. Powell a aussi expliqué hier qu'aucune décision n'avait été prise concernant la réunion du mois de mars, l'issue dépendant des données nouvelles. Néanmoins, les marchés 'pricent' désormais une hausse de taux de 50 points de base, qui porterait la fourchette entre 5 et 5,25% sur les 'fed funds' (probabilité de 78% selon le baromètre FedWatch en temps réel).

Ce jeudi à Wall Street, l'étude Challenger, Gray & Christmas relative aux annonces de licenciements du mois de février sera connue à 13h30. Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 4 mars seront révélées à 14h30 (consensus 196.000 selon FactSet). Michael Barr, le vice-président de la Fed pour la Supervision, s'exprimera à 16 heures. Le grand rendez-vous est pour demain vendredi à 14h30, avec le rapport mensuel gouvernemental sur la situation de l'emploi pour le mois de février. Le consensus est logé à 208.000 créations de postes non-agricoles, 228.000 créations dans le privé et 3,4% de taux de chômage, alors que le salaire horaire moyen est anticipé en hausse de 0,4% d'un mois sur l'autre et de 4,7% sur un an. Le taux de participation à la force de travail est attendu stable à 62,4%. Powell a laissé entendre encore cette semaine que la Fed attendait un signal de faiblesse du marché du travail, toujours très tendu, mais a tenté d'expliquer que le but de la banque centrale était de réaligner l'offre d'emploi sur la demande, plutôt que de mettre plusieurs millions d'Américains au chômage...

Ailleurs dans le monde ce matin, le PIB japonais final du quatrième trimestre 2022 est ressorti inférieur aux attentes, en croissance de 0,4% en glissement annuel contre 0,6% de consensus. L'indice chinois des prix à la consommation du mois de février a progressé de 1%, en comparaison de l'an dernier, contre +1,9% de consensus FactSet, tandis que l'indice des prix à la production sur le même mois a décliné de 1,4% (consensus -1%).

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Oracle, géant des logiciels d'entreprise, annonce ses trimestriels après bourse ce soir, en même temps qu'Ulta Beauty, DocuSign, Gap ou Vail Resorts. JD.com et BJ's Wholesale publient avant bourse ce jour.