Wall Street : première tendance en hausse

Wall Street est attendu dans le vert avant bourse ce lundi...

(Boursier.com) — Wall Street est attendu dans le vert avant bourse ce lundi, avant un déluge de publications trimestrielles. Le S&P 500 avance de 0,2%, le Dow Jones de 0,1% et le Nasdaq de 0,2%. Le baril de brut WTI perd 0,3% à 82,2$. L'once d'or avance de 0,4% à 2.024$. L'indice dollar grappille 0,1% face à un panier de devises.

Dans l'actualité économique américaine ce jour, les opérateurs suivront l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour le mois d'avril (consensus FactSet -19, annonce à 14h30), ainsi que l'indice NAHB du marché immobilier du mois d'avril (consensus 44, publication à 16 heures). Thomas Barkin de la Fed interviendra dans la journée.

Les mises en chantier de logements et permis de construire seront publiés demain, le Livre Beige économique de la Fed sera révélé mercredi, et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les reventes de logements existants ou l'indice des indicateurs avancés du Conference Board seront connus jeudi. Loretta Mester et Raphael Bostic de la Fed seront aussi de la partie jeudi. L'indice flash PMI composite américain sera enfin dévoilé vendredi.

Concernant les taux, le consensus est toujours d'une hausse d'un quart de point de la fourchette du taux des 'fed funds' le 3 mai, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, ce qui porterait la fourchette entre 5 et 5,25% (probabilité de 88% selon FedWatch). Il pourrait bien s'agir de la dernière augmentation des taux du cycle de durcissement monétaire entamé l'an dernier pour lutter contre l'inflation. L'outil FedWatch montre qu'un assouplissement pourrait intervenir en juillet ou septembre, alors même que la Fed, quant à elle, affirme toujours qu'elle ne devrait pas baisser les taux à court terme.

La saison des publications financières trimestrielles se poursuit par ailleurs à Wall Street, avec de très nombreuses annonces cette semaine. Charles Schwab, State Street, M&T Bank et JB Hunt, annoncent ce lundi.

Johnson & Johnson, Bank of America, Goldman Sachs, Netflix, Lockheed Martin, Prologis, Bank of New York Mellon, Intuitive Surgical, Omnicom, United Airlines, First Horizon ou Interactive Brokers publient demain.

Tesla, ASML, Abbott, Morgan Stanley, IBM, Lam Research, US Bancorp, The Travelers Companies, Baker Hughes et Nasdaq Inc annoncent mercredi. Taiwan Semi, Philip Morris, AT&T, Union Pacific, American Express, Marsh & McLennan, CSX, Blackstone et Truist Financial dévoileront leurs chiffres jeudi. Enfin, Procter & Gamble, HCA Healthcare, Schlumberger, Freeport-McMoran et Regions Financial publieront vendredi.