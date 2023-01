Wall Street : première tendance dans le vert

Wall Street s'affiche légèrement positif avant bourse ce lundi...

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche légèrement positif avant bourse ce lundi, le S&P 500 prenant 0,2%, le Dow Jones 0,1% et le Nasdaq 0,3%. Le baril de brut WTI prend 3% à près de 76$. L'once d'or gagne 0,6% à 1.880$. L'indice dollar cède 0,3% face à un panier de devises de référence.

Dans l'actualité à Wall Street, Raphael Bostic de la Fed interviendra durant la journée. Les chiffres du crédit à la consommation du mois de novembre seront communiqués dans la soirée (consensus FactSet +25 milliards de dollars).

Ailleurs dans le monde ce matin, la production industrielle allemande de novembre s'est établie à +0,2% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus stable. Le déficit commercial français s'est creusé à 13,8 milliards d'euros en novembre, contre 11,6 milliards environ en octobre. L'indice Sentix européen de janvier est attendu dans une heure et sera suivi des chiffres européens du chômage.

Jerome Powell, patron de la Fed, intervient demain mardi en Suède à l'occasion d'un symposium au sujet de l'indépendance de la banque centrale.

Le rendez-vous économique marquant de la semaine à Wall Street sera celui de l'inflation, jeudi. L'indice des prix à la consommation du mois de décembre est attendu stable en comparaison du mois antérieur et en hausse de 6,5% sur un an (consensus FactSet), contre 7,1% un mois avant. Hors alimentation et énergie, le CPI est anticipé en progression de 0,3% par rapport au mois antérieur et de 5,7% en comparaison de l'an dernier.