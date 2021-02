Wall Street : Powell ultra-souple !

(Boursier.com) — Peu sensible au risque d'inflation, le patron de la Fed Jerome Powell a confirmé ce jour la posture très souple de la banque centrale, qui communiquera clairement et très en amont avant tout changement dans le rythme des rachats obligataires. Ainsi, le leader de la Fed confirme qu'aucun 'tapering' (réduction des achats obligataires) n'est pour l'heure dans les tuyaux et que les objectifs de la banque en matière économique sont encore éloignés. Mieux encore, la Fed n'entend pas resserrer sa politique monétaire, même en cas d'amélioration significative du marché de l'emploi. "Nous ne resserrerons pas la politique monétaire uniquement en réponse à un marché du travail fort", a asséné Powell.

Le timonier de la Fed, qui était très attendu ce mardi à l'occasion de son audition au Sénat, à Washington, a donc réaffirmé l'engagement durable de la banque centrale à maintenir une politique monétaire ultra-accommodante, aussi longtemps que cela sera nécessaire. Il juge que l'inflation reste contenue et que les perspectives économiques sont quant à elles hautement incertaines, ce qui justifie un maintien de la posture très accommodante. Le chômage est quant à lui toujours élevé et l'amélioration du marché du travail aurait ralenti, selon Powell, qui s'exprime devant le Comité bancaire du Sénat.

Des interventions de Powell et Richard Clarida, le vice-président de la Fed, sont aussi attendues demain mercredi.

Sur le front économique aux USA ce jour, l'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board pour le mois de février s'est établi à 91,3, contre un consensus de 90 et un niveau révisé à 88,9 un mois avant.

L'indice manufacturier de la Fed de Richmond pour le mois de février est ressorti en ligne avec les attentes, à 14, stable en comparaison du mois antérieur, indiquant toujours une expansion.