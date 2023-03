Wall Street : Powell sans surprise, mais Yellen plombe l'ambiance

Wall Street est donc retombé rapidement hier soir, après le verdict monétaire sans surprise de la Fed et une intervention de la Secrétaire au Trésor...

(Boursier.com) — Wall Street est donc retombé rapidement hier soir, après le verdict monétaire sans surprise de la Fed et une intervention de la Secrétaire au Trésor Janet Yellen laissant peu d'espoir de garantie générale des dépôts bancaires. Nasdaq et Dow Jones ont ainsi reperdu environ 1,6% en fin de journée. La Fed a comme attendu relevé sa fourchette entre 4,75 et 5% sur le taux des 'fed funds', soit une augmentation d'un quart de point votée de manière unanime, en ligne avec le consensus de place, face à une inflation toujours pesante.

Ainsi, relativisant la crise bancaire, la Fed a relevé ses taux au plus haut depuis octobre 2007. La banque centrale américaine note que l'inflation reste élevée et indique qu'elle demeure très attentive aux risques d'inflation. Elle juge dans le même temps "sain et résilient" le système bancaire, relativisant les effondrements récents de Silicon Valley Bank et Signature Bank. La banque centrale US admet tout de même que les récents événements devraient se traduire par des conditions de crédit plus serrées pour les ménages et les entreprises, ce qui devrait peser sur l'activité économique, l'embauche... et espérons-le l'inflation. De manière notable, la Fed a abandonné dans son discours l'expression de "hausses de taux à venir", ce qui signale comme attendu que le cycle de resserrement monétaire touche très probablement à sa fin.

Les responsables de la Fed entendent surveiller attentivement les informations futures et en mesurer les implications en termes de politique monétaire. Le Comité de politique monétaire "prévoit qu'un resserrement supplémentaire de la politique pourrait être approprié afin d'atteindre une orientation de la politique monétaire suffisamment restrictive pour ramener l'inflation à 2% au fil du temps", ce qui pourrait signaler encore une hausse d'un quart de point, mais sans doute pas plus. Les responsables de la Fed s'attendent à poursuivre le QT, resserrement monétaire quantitatif, ou réduction du bilan de la Fed.

Les responsables de la Fed n'ont pas modifié le niveau de hausse des taux qu'ils prévoient, maintenant les taux d'intérêt de pointe pour cette année dans une fourchette de 5 à 5,25%, comme prévu en décembre. Sept responsables voient des taux possiblement supérieurs à 5,25% cette année, un membre voyant même les taux atteindre 6%. Aucun responsable ne prévoit de baisse des taux cette année. Jerome Powell a confirmé cette posture durant sa conférence de presse, excluant pour l'heure un assouplissement cette année...

En termes de perspectives économiques, les responsables de la Fed ont précisé que les gains d'emplois avaient augmenté ces derniers mois et se déroulaient à un rythme soutenu, les prévisions de la Fed étant d'un taux de chômage de 4,5% en fin d'année, contre 4,6% précédemment attendu en décembre. L'inflation devrait terminer cette année à 3,6% selon la Fed, au-dessus des 3,5% projetés en décembre, tandis que la croissance devrait s'établir à seulement 0,4%, en baisse par rapport au niveau de 0,5% prévu précédemment.

Powell a aussi commenté hier soir la situation sur le secteur bancaire, tentant de rassurer. Selon lui, la Silicon Valley Bank a "gravement échoué" et serait une sorte d'aberration à ne pas généraliser, dans un système bancaire par ailleurs sain. Le patron de la Fed a ainsi évoqué le très haut niveau de dépôts non assurés de la banque et son portefeuille obligataire, des faiblesses qui ne seraient "pas du tout" généralisées dans le système bancaire.

Alors que la Fed et le Trésor US avaient rapidement réagi, avec la FDIC, en assurant la garantie de tous les déposants de la SVB et de Signature Bank, Yellen a séparément fait vaciller le secteur en bourse hier en laissant entendre que l'administration américaine n'étudiait pas de garantie générale étendue. Alors que Powell a souligné hier que les économies des déposants étaient en lieu sûr dans le système bancaire, Yellen a adopté simultanément un ton beaucoup plus dur. Les régulateurs US n'envisageraient ainsi aucun plan pour assurer tous les dépôts bancaires américains sans l'approbation du Congrès, a déclaré mercredi la secrétaire au Trésor aux membres d'un sous-comité des crédits du Sénat. Yellen s'exprimait devant les sénateurs lors d'une audience à Capitol Hill pour examiner la demande de budget 2024 du département du Trésor.

Plusieurs groupes bancaires, investisseurs et défenseurs des consommateurs en avaient précédemment appelé à une sorte de garantie universelle des dépôts après que le gouvernement a protégé la plupart des dépôts non assurés de la banque californienne Silicon Valley Bank et de l'établissement new-yorkais Signature Bank. En réponse à une question directe sur le fait de savoir si le Trésor contournerait le Congrès pour assurer tous les dépôts, Yellen a sèchement tranché : "Je n'ai pas envisagé ni discuté de quoi que ce soit ayant trait à l'assurance générale ou aux garanties de tous les dépôts". Ce sont sans doute ces quelques mots qui ont plombé l'ambiance hier soir à Wall Street, bien plus que la décision sans réelle surprise de la Fed.