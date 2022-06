Wall Street : Powell et les sorcières !

C'est la journée des Quatre Sorcières ce vendredi à Wall Street, ce qui entraîne parfois (mais de moins en moins) une volatilité accrue des marchés...

(Boursier.com) — C 'est la journée des Quatre Sorcières ce vendredi à Wall Street, ce qui entraîne parfois (mais de moins en moins) une volatilité accrue des marchés. Cet événement boursier, qui intervient 4 fois par an (le 3ème vendredi de juin, mars, septembre et décembre), correspond à l'arrivée à échéance simultanée de 4 types de contrats : les options sur indices et sur actions, ainsi que les contrats à terme sur les indices et les actions.

Du côté des statistiques, les chiffres de la production industrielle américaine du mois de mai seront communiqués à 15h15 (consensus +0,4% en comparaison du mois antérieur, +0,4% également pour la production manufacturière et 79,2% de taux d'utilisation des capacités). L'indice des indicateurs avancés du Conference Board pour le mois de mai sera révélé à 16 heures (consensus FactSet -0,3%). Enfin, Jerome Powell, le patron de la Fed, interviendra à Washington, alors même que la banque centrale américaine vient de relever ses taux de 75 points de base sur les fonds fédéraux, entre 1,5 et 1,75%, une mesure d'une ampleur jamais vue depuis 1994, afin de lutter bien évidemment contre l'inflation galopante. Les marchés craignent quant à eux que ce durcissement monétaire accéléré de la Fed ne provoque une récession. Le speech de Powell ce jour pour les remarques d'introduction d'une conférence sur les rôles internationaux du dollar, ne devrait toutefois pas fournir d'indications nouvelles sur la politique monétaire.