Wall Street : Powell, commerce, pétrole et immobilier

L'actualité économique demeure assez fournie ce mercredi aux Etats-Unis...

(Boursier.com) — L 'actualité économique demeure assez fournie ce mercredi aux Etats-Unis. La balance du commerce international de biens (lecture avancée) pour le mois d'août sera révélée à 14h30 (consensus -88,7 milliards de dollars). L'indice des promesses de ventes de logements de la National Association of Realtors pour le mois d'août sera annoncé à 16 heures (consensus -0,8% en comparaison du mois antérieur). L'indice de confiance des investisseurs institutionnels mesuré par State Street sera connu vers 16 heures. Le rapport hebdomadaire du Département à l'Energie sur les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 23 septembre, sera publié à 16h30.

Une belle brochette de responsables de la Fed s'expriment par ailleurs aujourd'hui. Les amateurs de 'fedspeak' pourront donc s'intéresser aux interventions de Raphael Bostic (patron de la Fed d'Atlanta), James Bullard (St. Louis), Michelle Bowman (gouverneure) et Charles Evans (dirigeant de l'antenne de Chicago).

Jerome Powell, patron de la Fed, intervient encore ce mercredi, mais son discours ne devrait pas révéler de scoop. Il livrera ainsi les remarques d'introduction de la Community Banking Research Conference de la Fed de St. Louis vers 16h15. Hier, les commentaires du dirigeant de la Fed à l'occasion d'une discussion sur la finance digitale ("Conference on Opportunities and challenges of the tokenisation of finance, which role for Central Banks ?") à Paris n'avaient fourni aucun élément nouveau sur les perspectives de durcissement monétaire. Powell avait disserté au sujet des devises digitales.

Rappelons que la Fed a rehaussé la semaine dernière ses taux de 75 points de base pour la troisième fois consécutive, portant le taux des fed funds entre 3 et 3,25%. Cet ouragan monétaire va se poursuivre, l'outil FedWatch en temps réel du CME Group montrant une probabilité de plus de 56% d'une nouvelle hausse de taux de 75 pb le 2 novembre, à l'issue de la prochaine réunion, contre environ 44% de probabilité d'un geste de 50 points de base. Notons tout de même que la probabilité de la hausse de taux de 75 pb a tendance à baisser assez rapidement ces derniers jours, alors que les opérateurs envisagent de plus en plus le scénario d'une récession et d'un pic d'inflation.

Du côté des entreprises à Wall Street ce jour, Paychex, Cintas, Jefferies Financial Group ou Concentrix, annoncent leurs derniers comptes trimestriels.