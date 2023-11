Wall Street : Powell attendu de pied ferme

Wall Street s'affiche légèrement dans le rouge avant bourse ce mercredi, après un puissant rebond alimenté par les espoirs de fin du resserrement...

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche légèrement dans le rouge avant bourse ce mercredi, après un puissant rebond alimenté par les espoirs de fin du resserrement monétaire. Le S&P 500 perd 0,04%, le Dow Jones 0,01% et le Nasdaq 0,08% en pré-séance. Sur le Nymex, le baril de brut WTI cède 0,4% à 77$. L'once d'or régresse de 0,2% à 1.970$. L'indice dollar remonte de 0,3% face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,95%, contre 4,57% sur le 10 ans et 4,71% sur le 30 ans.

Dans l'actualité économique cette semaine, les opérateurs suivront encore ce mercredi les stocks de grossistes et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains. Lisa Cook, John Williams, Michael Barr et Philip Jefferson de la Fed, livreront des commentaires durant la journée. Les opérateurs suivront aussi et surtout l'intervention de Jerome Powell, patron de la banque centrale américaine, à 15h15, pour le discours d'ouverture de la conférence du centenaire de la Division de la recherche et des statistiques, à Washington. Powell intervient aussi demain jeudi sur les défis de la politique monétaire, dans le cadre de la conférence annuelle de recherche du FMI à Washington.

Demain jeudi, les marchés seront attentifs aux inscriptions hebdomadaires au chômage. Vendredi, l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan et la balance budgétaire américaine retiendront l'attention.

La saison des résultats trimestriels n'est quant à elle pas encore totalement terminée aux USA. Walt Disney, Biogen, Corteva, Warner Bros. Discovery, Take-Two Interactive, Roblox ou Teva, dévoilent leurs comptes ce mercredi. Becton, Dickinson & Co, The Trade Desk, Li Auto, News Corp, NIO Inc, Illumina, Rogers et Brookfield publient demain jeudi.