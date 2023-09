Wall Street poursuit son rebond, malgré le risque du 'shutdown'

Wall Street grimpe encore avant bourse ce vendredi, poursuivant son sursaut de la veille...

(Boursier.com) — Wall Street grimpe encore avant bourse ce vendredi, poursuivant son sursaut de la veille. Le S&P 500 gagne 0,4%, le Dow Jones 0,4% également et le Nasdaq 0,6%. Hier soir, l'indice composite technologique avait regagné 0,83% et le DJIA 0,35%. Les opérateurs semblent donc surmonter leurs craintes liées au risque d'un "shutdown" (fermeture gouvernementale) imminent et celles concernant la politique durablement restrictive de la Fed... A moins que certains ne considèrent qu'un ralentissement économique lié au shutdown et à la grève automobile ne fasse finalement une partie du travail de la Fed pour résorber l'inflation...

La journée sera quoi qu'il en soit chargée économiquement parlant outre-Atlantique. La balance du commerce international de biens aux USA pour le mois d'août sera publiée à 14h30 (consensus 90 milliards de dollars de déficit). Les revenus et dépenses des ménages américains du mois d'août seront révélés à la même heure (consensus +0,4% pour les revenus personnels en comparaison du mois antérieur, +0,5% pour les dépenses de consommation et +0,2% pour l'indice des prix 'core PCE' en comparaison du mois précédent - ou +3,9% sur un an). L'indice manufacturier PMI de Chicago du mois de septembre sera dévoilé à 15h45 (consensus 48 selon FactSet). L'indice du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois de septembre sera annoncé à 16 heures (consensus 67,7 en lecture finale). John Williams, président de la Fed de New York, interviendra dans la journée.

Notons que les marchés ont aussi été quelque peu rassurés hier par les commentaires plus modérés de plusieurs banquiers centraux, Thomas Barkin et Austan Goolsbee en particulier.